To oppsagte Rema-ansatte vant jobben tilbake i søksmål

Den aktuelle franchisen hadde ifølge Finansavisen 16 ansatte – ti deltidsansatte og seks fulltidsansatte, inkludert daglig leder og butikksjef.

Da det måtte gjøres kutt, ble kun de heltidsansatte kalt inn til møte, noe butikken begrunner med at de i hovedsak jobber dagtid, og at det var på dagtid behovet var redusert.

På møtet fikk de tilbud om å godta et stillingskutt på mellom 15 og 20 prosent for å unngå oppsigelse. Av de tre personene som svarte nei, endte to opp med å bli oppsagt.

De tok så arbeidsgiver til retten hvor de ansatte fikk fullt medhold, skriver avisen.

Tingretten legger blant annet vekt på at utvalgskretsen var for snever da det kun gjaldt fire av de 16 ansatte, og den mente butikkens begrunnelse ikke holdt mål ettersom det var varslet en ny arbeidsplan for alle. De trekker også fram at butikken ikke har lagt fram dokumenter på hvilke vurderinger som er gjort og reagerer på at de ikke fulgte retningslinjene for nedbemanning for franchisetakere. Der heter det nemlig at det skal vurderes kutt i ekstravakter først.

I tillegg til at de to ansatte fikk jobben tilbake, ble arbeidsgiver dømt til å betale hver av dem 50.000 kroner i oppreisning.