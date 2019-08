– Statsråden fraskriver seg alt ansvar for å bidra til en løsning i den oppståtte situasjon, mener assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Rundt 400 norske forsikringstagere – hovedsakelig yrkesskadede – hadde erstatningskrav til behandling hos det danske selskapet Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai i fjor. Kravene varierer fra noen tusen kroner til millionbeløp.

Konkursen avdekket et «hull» i systemet. Hverken den danske eller den norske garantiordningen fanger opp de norske kundene i selskapet. Nå er det konkursboet som behandler kravene, og det er anslått at dette ville ta flere år.

Forsikringstagerne har derfor hatt et håp om at norske myndigheter skulle gripe inn. Men det kommer ikke til å skje, ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Staten kan ikke gå inn i en tvist mellom private parter og instruere de involverte. Det er som i enhver annen tvist opp til partene selv både å hevde og ivareta sine egne rettigheter, skriver statsråden i et brev til Personskadeforbundet.

Fakta: FLERE TUSEN NORDMENN FORSIKRET I ALPHA I mai 2018 gikk det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance konkurs. Årsaken til konkursen var blant annet mulige tap på reassuranseavtaler med et newzealandsk selskap. Flere tusen nordmenn hadde gjennom sine arbeidsgivere forsikringer i det danske selskapet, mange knyttet til avtaler som arbeidslivsorganisasjoner hadde med selskapet. Ved en konkurs skal normalt erstatningsutbetalinger dekkes av en garantiordning. I Danmark er imidlertid ikke yrkesskadede omfattet av ordningen. Nordmenn som har et erstatningskrav mot Alpha, må derfor rette kravet mot konkursboet. Det er betydelige midler i boet, men det er fortsatt usikker hvor mye forsikringstagere kan regne med å få utbetalt.

Mener saken har avdekket en svikt

Personskadeforbundet har vært talerør for de norske forsikringstagerne. Forbundet er en interesseorganisasjon for personer som er blitt utsatt for alvorlige skader, og assisterende generalsekretær mener de norske forsikringstagerne er blitt uskyldig skadelidende av konkursen.

Siri Øverland Eriksen

– Alpha-konkursen har avdekket en utilsiktet svikt i yrkesskadeordningen som må rettes opp, mener Oretorp.

Norsk yrkesskadeforsikring er lovpålagt. Dersom forsikringsselskapet går konkurs, er forsikringstagere sikret gjennom en garantiordning.

Men garantien gjelder ikke dersom forsikringen er tegnet i et utenlandsk selskap. Og i Danmark omfattes ikke yrkesskadeforsikringer av den danske garantiordningen.

– Når en systemfeil som dette er oppdaget, er det regjeringen sitt ansvar å påse at de enkelte skadede arbeidstagernes rettssikkerhet og erstatningsrettslige vern blir ivaretatt, mener Oretorp.

Antyder behov for endringer

Men justisministeren uttrykker forståelse for situasjonen forsikrigstagerne har havnet i. Han utelukker ikke helt at Alpha-konsekvensen kan få konsekvenser.

– Behovet for endringer i regelverket og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres, må utredes nærmere. På nåværende tidspunkt kan jeg dessverre ikke si noe mer om mulige tiltak, skriver statsråden i brevet til Personskadeforbundet.

Personskadeforbundet beskriver dette som «en viss ansvarserkjennelse», men Oretorp har ikke store forhåpninger til dette ettersom Kallmyr ikke kan si noe om mulige tiltak.

– Jeg kan ikke tolke det annerledes enn at statsråden velger å feie problemet under teppet, sier Oretorp.