Er du strandet Ving-kunde i utlandet? Kontakt Aftenposten på tips@aftenposten.no eller 22864040.

Partene sitter fortsatt i intense møter for å avklare situasjonen rundt Ving i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Vi håper på en avklaring om Ving Norden i kveld, forteller informasjonssjef Siri Røhr-Staff til Aftenposten rett før kl. 18. Hun innrømmer at det kan bli sent før partene kommer til enighet.

– Vi har vært i kontakt med de som etter planen skal reise ut i morgen tidlig. De vil få beskjed i kveld, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det kan bli sent før de får beskjed.

I morgen tidlig var det satt opp et fly til Palma Mallorca kl. 07.15. En time senere skulle det gå et Thomas Cook fly til Tenerife. Men mandag klokken 18 står begge flightene merket som innstilt fra Oslo Lufthavn.

Foreløpig er det for tidlig å si noe mer om passasjerne som skulle reist hjem i dag vil få reise hjem i morgen.

– Vi kan ikke si noe mer nå, sier en ordknapp Røhr-Staff.

Hun opplyser at selskapet har så mange passasjerer at det er umulig å ta kontakt med alle i dag.

Advarer mot svindelforsøk

På sine hjemmesider advarer Ving nå mot svindelforsøk som følge av konkursen i reiseselskapet Thomas-Cook.

«Vi har fått informasjon fra noen kunder som har mottatt svindel-SMS hvor utsender utgir seg for å være Ving.» Ving oppgir at de ikke ber om kontoopplysninger per SMS.

– Vi sitter i møter og håper å innkalle til en pressekonferanse om en time eller to, forteller informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til Aftenposten kl. 15.30. Hun har sittet i møter i hele dag. De første som blir prioritert er reisende som skulle reist ut i dag og de som skal hjem i dag.

Foreløpig er det lite Røhr-Staff kan si om hva som skjer med dem som skal reise de kommende dagene.

Det er Thomas Cook-avganger fra Gardermoen hele uken. Disse avgangene er ikke fjernet fra avgangsplanen for Oslo lufthavn. Onsdag er det satt opp fly til Gran Canaria, mens Chania og Heraklion på Kreta står for tur torsdag. Fredag skulle etter planen hele fem fly dra av gårde med solhungrige nordmenn.

På hjemmesiden opplyser Ving at Ving Norge er en egen juridisk enhet og er derfor ikke konkurs.

– Vi må gjøre en egen vurdering på situasjonen i Norden, og det er det vi jobber med nå, heter det fra Ving.

Mandag ettermiddag gjelder samme informasjon som i morgentimene:

– De som skal reise med oss de nærmeste dagene, bør avvente situasjonen. Vi kommer med mer informasjon så snart vi kan, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til Aftenposten mandag formiddag.

Hun sier Vings flyvninger inn og ut av Norge mandag har første prioritet på kort sikt. Røhr-Staff kan mandag formiddag ikke si så mye om hva som vil skje de nærmeste dagene.

– Vi må vite mer om hva som skjer med Thomas Cooks virksomhet i Norden før vi kan si mer, sier hun.

I det internasjonale Thomas Cook-konsernet er den nordiske virksomheten organisert under Thomas Cook Nordic Holdings Ab.

Ving Norge AS har gått med overskudd i alle år og er ikke konkurs. Det er britiske morselskapet Thomas Cook Group som er konkurs. Som følge av dette er setter selskapet Thomas Cook Airline Scandinavia sine fly på bakken. Dermed får Ving Norge ikke sine reisende av gårde.

Konkurs natt til mandag

Litt over klokken 3 natt til mandag opplyste Thomas Cook selv på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen. Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.

Selskapet uttalte at de trengte 2,2 milliarder kroner (200 millioner pund), i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av 10 milliarder kroner (900 millioner pund) fra forrige måned, for å unngå konkurs.

Den kapitalen fikk selskapet ikke.

– Vi jobbet hardt i flere dager for å til en enighet som sikret fremtiden til ansatte, kunder og leverandører i Thomas Cook. Selv om en enighet stort sett ble oppnådd, utgjorde et ekstra krav de siste dagene en umulig utfordring, sier administrerende direktør Peter Fankhauser i Thomas Cook.

Nær 9000 strandet i utlandet

I Norge er Ving heleid av Thomas Cook. Mandag opplyste Ving Norge at i alt 8685 av deres reisende var i utlandet. De fleste er i land som Hellas, Tyrkia, Bulgaria, Albania og Spania.

208 av dem skulle reist hjem mandag og 240 passasjerer skulle reist ut av Norge. I alt skulle Ving Norge hatt tre flyvninger mandag, opplyser reiseselskapet på sine nettsider.

De første norske kundene som ble berørt var de som hadde billetter til en avgang fra Oslo lufthavn Gardermoen til Hellas mandag morgen klokken 07.20.

Hans O. Torgersen

– Der røk høstferien

– Vi har alltid reist med Ving og vært veldig fornøyde, men vi synes at noen fra selskapet burde møtt oss på flyplassen og orientert om situasjonen.

Aftenposten møter Liv Johnsen og Bente Olafsen fra Fredrikstad på Oslo lufthavn mandag morgen. De er en del av et reisefølge på fire fra Fredrikstad som skulle ha reist med Vings 07.20-avgang til Hellas.

Hans O. Torgersen

De forteller at de hørte om konkursen på bussen på vei til flyplassen, men at de ikke har fått informasjon fra hverken Ving eller Thomas Cook.

I likhet med flere andre reisende Aftenposten har vært i kontakt med, har de forsøkt å finne alternative reiser. Det har de så langt ikke lyktes med. Nå reiser de hjem igjen til Fredrikstad.

Heller ikke Baard Larsen fra Grimstad, som skulle ha reist til Roma med sin eldste datter om en uke, har hørt noe fra Ving eller Thomas Cook.

– Der røk høstferien. Nå har jeg tatt kontakt med SAS og forsøker å få booket om reisen, sier han til Aftenposten.

Hans O. Torgersen

Har ikke oversikt

Hva som nå vil skje med norske Ving-reisende, var ikke avklart mandag.

– Vings eier Thomas Cook Group søkte konkurs tidlig i dag morges. Da flyselskapet som flyr flertallet av Vinggruppens gjester i Norden eies av Thomas Cook Group, vil reisende på mandag bli berørt av kansellerte flyreiser som et resultat av konkursen, skriver Ving på sine norske nettsider mandag morgen.

I Norge jobber nå Reisegarantifondet med å skaffe hjemtransport til alle nordmenn som er strandet i utlandet på grunn av konkursen i reiseselskapet.

Drøyt 85.000 personer har booket reiser med Ving Norge det neste året. I overkant av 10.000 av disse skal reise med rutefly og er derfor i utgangspunktet ikke rammet av konkursen.

Frakter briter hjem i største luftbårne operasjon i fredstid

Totalt 21.000 ansatte i 16 ulike land er ifølge nyhetsbyrået AP sagt opp.

Storbritannias luftfartsmyndighet CAA opplyser at de jobber med å frakte hjem 150.000 briter som er strandet som følge av konkursen.

Ifølge en pressemelding fra den britiske regjeringen leier myndighetene inn et stort antall fly for å frakte folk hjem i det som vil være den største flybårne operasjonen i fredstid.

Beklager

Thomas Cook ble grunnlagt som verdens første reisebyrå i 1841 av en britisk gründer av samme navn. I pressemeldingen skriver selskapet at de har nytt stor tillit fra generasjoner av britiske reisende.