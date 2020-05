Oljemessa i Stavanger kan gå dukken på grunn av refusjonskrav

For én uke siden meldte NRK at rundt 400 utstillerne skulle til oljemessen og hadde forhåndsbetalt rundt 85 millioner kroner til ONS i Stavanger, en av verdens største energimesser. De vil bli tilbudt halv pris neste gang – på 2022-messen – noe mange er misfornøyd med. De krever full tilbakebetaling.

– Kompensasjonen koster oss opp mot 40 millioner kroner. For oss handler det om å overleve slik at næringen kan ha en møteplass i fremtiden. Skulle vi tilbakebetalt hele beløpet, ville det bety kroken på døren for ONS, sier administrerende direktør for stiftelsen ONS, Leif Johan Sevland, til Stavanger Aftenblad.

Messen skulle vært arrangert mellom 31. august og 3. september, men ble pålagt av norske myndigheter å avlyse på grunn av koronapandemien. Rundt 100 norske leverandørselskaper, som var påmeldt årets messe med egen stand, krever tilbakebetaling fra ONS.

Sevland sier ONS ikke kan benytte seg av noen støttepakker fra myndighetene, og påpeker at ONS ikke er juridisk forpliktet til å gi refusjoner.

– Vi mener at tilbudet om 50 prosent rabatt i 2022 er en ufattelig arrogant behandling av utstillerne. Vi er rett og slett overrasket og sjokkerte, sier Geir Christian Helgesen i selskapet Framo, som er en av initiativtakerne bak et brevet til Stiftelsen ONS fra flere av utstillerne som var påmeldt messen.