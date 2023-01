Se NHOs årskonferanse direkte

09.00 - 10.15:

Del 1

Åpningstale

Svein Tore Holsether, konsernsjef, Yara og president, NHO

Velkommen til NHOs årskonferanse 2023

Introduksjon ved årets programledere Anne Rokkan, kommentator, Dagens Næringsliv og Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør, E24

En ny sikkerhetspolitisk virkelighet

Jens Stoltenberg, Generalsekretær, NATO

En urolig verden

Kathinka Friis-Møller, konsernsjef, Compass Group for Europa og Midt-Østen

Petter Lidal, restauratør og medeier, Bien Holding i Bergen

Per A. Sørlie, administrerende direktør, Borregård.

Europa i utvikling

Leif Rune Skymoen, daglig leder, Curida

Georg Riekeles, assisterende direktør, European Policy Centre

Økonomiske utsikter

Ida Wolden Bache, sentralbanksjef, Norges Bank

Uroens drivere

Marianne Aas, partner og leder fagområdet digital sikkerhet, KPMG

Psykisk helse i urolige tider

Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.

10.15 - 10.45:

Sending fra E24s studio på konferansen med programleder Nora Rydne, kommentator Sindre Heyerdahl og gjester.

10.45 - 12.00:

Del 2

Det betyr noe

Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO

Et alvorlig trusselbilde

Maria Bartnes, forskningssjef, Sintef Digital

Anne Skuterud, styreleder, Felleskjøpet Agri

Izabela Hawrylko, direktør forretningsutvikling, Omny

Energy, security, and the green transition

Robert Habeck, Tysklands visekansler, og klima- og næringsminister

Energisituasjonen i Norge og Europa

Anders Opedal, konsernsjef, Equinor,

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, NVE

Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden, Statkraft

Susanne M. Nævermo-Sand, leder for bærekraft og strategi, Celsa Nordic

Den perfekte stormen og bedriftene

Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO

Endrede rammevilkår for bedriftene

Hanne Lundberg, assisterende daglig leder i Gratanglaks

Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is

12.00–12.30:

Sending fra E24s studio på konferansen med programleder Nora Rydne, kommentator Sindre Heyerdahl og gjester.

12.30–13.00:

Pause

13.00–14.30:

Del 3

Den viktigste fortellingen

Maja Lunde, forfatter

Årets sosiale entreprenør 2023

Jan Christian Vestre, næringsminister, deler ut Ferds pris for «Årets sosiale entreprenør»

Sammen om løsningene

Dr. Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Sykepleierforbundet

Camilla Tepfers, gründer og partner, inFuture

Yngvar Tov Herbjørnssønn, administrerende direktør, Norlandia Health & Care Group

Samtalen ledes av Anniken Hauglie, vise-administrerende direktør, NHO

Sustainable value shared for all

Ilham Kadri, CEO Solvay and Chair of the World Business Council for Sustainable Development

Bankenes rolle i urolige tider

Kjerstin Braathen, DNB

Lisbet Nærø, Fana Sparebank

Ledet av Nina Kraugerud Ertzaas, områdedirektør for kommunikasjon, NHO

E24 Ledertalent

Andrès Reyes Gjerme, Britannia Hotell, Trondheim. Topp 3 vinner i E24 Ledertalentkåring

Verdien av samarbeid i en urolig tid

Peggy Hessen Følsvik, leder, LO

Svein Urke, fabrikksjef, Orkla Foods avd. Stranda (Grandiosafabrikken)

Roger Vangen, tillitsvalgt ved samme bedrift

Mennesker på ytterkanten

Louis Theroux, dokumentarskaper

Ledet av Christina Pletten, journalist, Aftenposten

Avsluttende innlegg

Jonas Gahr Støre, statsminister og leder i Arbeiderpartiet

Oppsummering av dagen

Anne Rokkan

Torbjørn Røe Isaksen

Kilde: NHO