Det er Tax Justice Network (TJN) som evaluerer og publiserer indeksen over finansielt hemmelighold. Oversikten ble sist publisert i 2015. Også da kom Norge ut som dårligst på åpenhet i Norden, og på en 53. plass av 102 land. I år havner Norge på en 45. plass av 112 land.

Høyere plassering tilsier mer hemmelighold.

– De siste årenes lekkasjer fra skatteparadiser har vist oss hvor mye det haster å få åpenhet i denne skjulte verdenen. Det er svært urovekkende at Norge henger etter i implementeringen av effektive åpenhetstiltak, uttaler Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

Det er særlig på økonomisk åpenhet for selskaper at Norge scorer lavt. En av årsakene er at Norge henger etter med innføring av land-til-land-rapportering. Denne rapporteringen skal gi åpenhet om hva selskaper tjener og skatter i alle land, inkludert i skatteparadiser.

– Norge må utvide sin land-for-land-rapportering til alle selskaper. I dag gjelder den kun for selskaper innen utvinning, som oljeselskaper, sier Jacobsen.

Fakta: Tax Justice Network og Financial Secrecy Index Tax Justice Network er et uavhengig, internasjonalt nettverk. TJN driver med forskning, analyser og påvirkning innefor internasjonal skatt og de internasjonale sidene ved finansregulering. TJN kartlegger, analyserer og forklarer hvordan skatt fungerer, og de skadelige virkningene av skattesvik og skatteparadiser. Skatteparadiser er særlig i fokus. TJN er partipolitisk uavhengig. Financial Secrecy Index (FSI) publiseres annethvert år på www.financialsecrecyindex.com TJN bruker 20 indikatorer på finansielt hemmelighold for å avgjøre rangeringen på indeksen.

Innføring av et norsk offentlig eierskapsregister ble vedtatt av Stortinget i 2015. Dette registeret er foreløpig ikke lansert. Når det kommer, vil det føre til at Norges rangering forbedrer seg markant.

– Regjeringen er opptatt av å motvirke svart økonomi og skatteomgåelse, og har over lengre tid jobbet aktivt for effektive tiltak både nasjonalt og internasjonalt, sier Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet, til Aftenposten.

– Vi arbeider med å få på plass gode løsninger, blant annet basert på de utredningene vi har gjennomført.

Fakta: Slik fastsettes «Financial Secrecy Index», FSI I FSI beregnes nivået av hemmelighold etter 20 faktorer. I tillegg teller landets andel av den globale eksporten av finanstjenester. Nivået av hemmelighold og størrelsen på finanstjenestene kombineres for å gi den endelige rangeringen. Dette er verdiene: FSI-verdi: En kombinasjon av verdien for hemmelighetsgrad og et globalt vekttall. Hemmelighetsgrad er et mål på hvilken grad av finansielt hemmelighold landet har. Kjente skatteparadiser fokuserer på hemmelighold og får høye verdier her. Sorterer du tabellen på hemmelighetsgrad, ser du hvilke jurisdiksjoner som har høyest hemmelighold. Et globalt vekttall viser hvor stort et finanssenter er når det gjelder eksport av finansielle tjenester til statsborgere av andre land. Høyest tall er «verst». Når for eksempel USA kommer langt høyere opp på FSI-verdi enn på hemmelighold, er det fordi landet eksporterer finansielle tjenester til utenlandske statsborgere i svært stor grad.

Halvor Solhjem Njerve

Stadig mer finansielt hemmelighold i USA

USA har beveget seg oppover på indeksen. I 2013 var de på 6. plass, i 2015 på 3. og nå klatrer landet opp til 2. plass. Kun Sveits har mindre økonomisk åpenhet. Tax Justice Network påpeker at USA nekter å delta i internasjonale initiativer for å dele skatteinformasjon med andre land. Flere deltstater driver ifølge TJN med aggressiv markedsføring for anonymt eierskap av selskaper og truster.

Taiwan er nykommer på listen i år og dukker opp helt oppe på 8. plass. Dette betyr ifølge TJN at landet er en betydelig aktør innen det globale markedet for hemmelighold av pengestrømmer. Guernsey i Den engelske kanal er også en nykommer på listen over de ti verste landene.

TJN fremholder at FSI skiller seg fra andre forsøk på å rangere skatteparadiser ved at den er politisk nøytral og baserer seg på offentlige og uavhengig verifiserte data. Tax Justice Network viser til EUs «svarteliste» over skatteparadiser som et eksempel på forskjellen på FSI og andre lister over skatteparadiser.

EUs svarteliste over skatteparadiser fikk sterk kritikk for ikke å inneholde EU-land. 15. januar i år fjernet EU også åtte land fra listen. Et av landene var Panama, som ble selve symbolet på et skatteparadis etter Panama Papers-avsløringene, som Aftenposten som eneste norske mediehus fikk tilgang til.

– Etter Panama Papers er det merkelig å si at Panama ikke er et skatteparadis. FSI, som plasserer Panama på 12. plass over verdens verste hemmeligholdsjurisdiksjoner, gir et mye riktigere bilde av Panamas rolle i tilrettelegging for finansielt hemmelighold, sier Jacobsen i Tax Justice Network-Norge.