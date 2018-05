Aldri har Kjell Inge Røkke vært rikere

Som resten av norsk økonomi lever investoren Kjell Inge Røkke med oljeprisen på godt og vondt. I det siste har hans formue steget til nye høyder. Han er definitivt tilbake i toppen som en av Norges rikeste.

Trolig ligger hans samlede formue nå godt i overkant av 30 milliarder kroner.

Røkke er blitt oljemann og hans eierandel i oljeselskapet Aker BP er hans suverent mest verdifulle investering. Røkke eier 68 prosent av Aker, hans hovedselskap, som igjen eier 40 prosent av Aker BP.

Fakta: Dette er Aker ASA Gjennom personlige selskaper eier investoren Kjell Inge Røkke 68 prosent av børsnoterte Aker ASA. Folketrygdfondet er nest største eier med 4,2 prosent. Onsdag var Akers markedsverdi 40,9 milliarder kroner på Oslo Børs. Aker ASA er investeringsselskap som eier store andeler i andre selskaper. Investeringene er delt i industri og finansielle investeringer. Eierpostene i industri er: 40 prosent av oljeselskapet Aker BP. 34,8 prosent av oljeserviceselskapet Aker Solutions. 36,7 prosent av Akastor, som investerer i andre selskaper innen oljeservice. 28,7 prosent av Kværner, som leverer ingeniørtjenester og bygger installasjoner til olje- og gassutvinning. 61,7 prosent av Ocean Yield som leier ut skip. 100 prosent av Aker BioMarine, som er et bioteknologiselskap innen krill. De finansielle investeringene er blant annet i aksjer, andre verdipapirer og eiendom. Kilde: Aker

Fra slutten av august i fjor har Aker-aksjen doblet seg i verdi på Oslo Børs. Børsen verdsetter dermed Røkkes eierandel i Aker ASA til rundt 28 milliarder kroner.

Siden utgangen av august i fjor har prisen på Nordsjø-olje økt fra 52 dollar pr. fat til 76 dollar dagen etter at president Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran. Når oljeprisen stiger blir oljeselskaper mer verdt.

Oppover i olje

Analytiker Haakon Amundsen i meglerhuset ABG Sundal Collier peker på Røkkes investeringer i olje når han skal forklare oppgangen i Aker-aksjen.

– Den viktigste forklaringen er eierandelen i Aker BP. Den har steget i verdi på grunn av utviklingen i oljeprisen og fordi Aker BP har gjennomført gode kjøp. De er både godt gjennomført og godt timet, sier han.

Oljeselskapet Aker BP er nå børsens fjerde mest verdifulle selskap etter Statoil, Telenor og DNB.

BPs norske virksomhet ble i 2016 kjøpt av oljeselskapet Det Norske, der Røkke var storeier. De to oljevirksomhetene ble til Aker BP der Aker eier 40 prosent og BP 30 prosent.

– Dette er en av de aller største dagene i min karrière i Aker, sa konsernsjef Øyvind Eriksen da oppkjøpet ble presentert.

Aker BP har nå en børsverdi på rundt 104 milliarder kroner. Mandag passerte Aker BP for første gang Hydro i børsverdi.

Lover høyt utbytte

Finansanalytiker Amundsen peker også på at Aker BP har klart å utnytte det lavere kostnadsnivået i oljebransjen.

– Dessuten har Aker BP annonsert et høyt utbyttenivå fremover. Det liker markedet, sier Amundsen.

Aker ASA har også store eierandeler i selskaper som Aker Solutions og Kværner.

– Også for disse selskapene er det positivt at oljeprisen har steget, sier Amundsen.

Havner over 30 milliarder

Doblet kurs betyr altså at børsverdien av Røkkes Aker-aksjer har økt fra rundt 14 milliarder kroner august i fjor til rundt 28 milliarder kroner nå.

I tillegg fikk Røkke nettopp utbetalt et 2017-utbytte fra Aker på drøyt 900 millioner kroner.

Med anslagsvis noen milliarder kroner i verdier utenom Aker-aksjer, havner Røkkes formue godt i overkant av 30 milliarder kroner.

Tilbake i oktober 2004 skrev Aftenposten at Røkkes formue hadde falt under 1 milliard kroner. Grunnet store økonomiske problemer var hele Røkkes Aker-imperium truet av konkurs i 2003. På bladet Kapital liste over Norges 400 rikeste ble hans formue anslått til 20 milliarder kroner i 2017. Nå har den lagt på seg ytterligere for 2000-tallets mest omtalte norske investor.

Det lyktes onsdag ikke Aftenposten å komme i kontakt med Røkkes talsmann Rolf Nereng for å få en kommentar til anslaget.

Samarbeid og samhandling

Onsdag la Aker frem sitt resultat for 1. kvartal.

Tallene viser at Aker har vært en meget god langsiktig investering for Røkke og andre investorer. Siden september 2004 og frem til slutten av første kvartal i år har årlig gjennomsnittlig avkastning ifølge Aker vært 29 prosent, inklusive utdelt utbytte.

Det tilsvarende tallet for hovedindeksen på Oslo Børs er 11 prosent. I kvartalsrapporten avslutter den fornøyde konsernsjefen Øyvind Eriksen sitt brev til aksjonærene slik:

«Nøkkelen til suksess i olje- og gassnæringen er, og vil fortsatt være, samarbeid og samhandling for å fremme en bærekraftig og lønnsom fremtid».