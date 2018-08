Gode aksjemarkeder: Oljefondet tjente 167 milliarder i 2. kvartal

Oljefondet fikk en avkastning på 1,8 prosent i 2. kvartal i år. Det tilsvarer 167 milliarder kroner ekstra i hele Norges sparegris.

Fondet legger frem resultatene på en pressekonferanse I Norges Bank tirsdag formiddag.

To tredjedeler av oljepengene er investert i aksjer. Det reddet avkastningen i kvartalet.

– Til tross for utsikter til økte handelsbarrierer var det en positiv utvikling for nordamerikanske og europeiske aksjer i andre kvartal, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet.

Etter en avkastning på – 1,5 i første kvartal, er avkastningen magre 0,3 prosent i første halvår i år.

I andre kvartal gjorde fondets forvaltere det litt dårligere enn det brede markedet de blir sammenlignet med. Avkastningen i fondet var 0,2 prosentenheter lavere enn i det brede markedet.

Aksjer reddet kvartalet

Oljefondet sprer pengene på aksjer, omsettelige rentepapirer (obligasjoner) og eiendom:

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 2,7 prosent i 2. kvartal.

Obligasjonene ga null i avkastning.

Eiendomsinvesteringene hadde en avkastning på 1,9 prosent

Dette er avkastningen målt i utenlandske penger. Denne avkastningen viser endringen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Oljepengene er tjent ved et eksportoverskudd gjennom å selge olje og gass til utlandet. Pengene kan derfor bare brukes til å finansiere et importoverskudd, og derfor er det endringen i internasjonal kjøpekraft som teller.

Avkastningen i norske kroner er påvirket av kronekursen og ingenting i denne sammenhengen.

Fallet i oljeprisen fra sommeren 2014 førte til at pengestrømmen fra Finansdepartementet og inn i fondet etter hvert ble mindre.

Etter hvert ble det helt slutt på nye penger inn i fondet.

Fra 2016 måtte finansminister Siv Jensen faktisk ta penger ut av fondet på toppen av den løpende strømmen av nye oljepenger.

Men i det siste har oljeprisene vært så høye at Jensen igjen har penger til over til å sette inn i fondet når hun har tatt det som trengs for å holde statsbudsjettet i balanse.

– For første gang siden 2015 ble fondet i juni måned tilført penger, men for kvartalet under ett var det fortsatt uttak, sier Grande.