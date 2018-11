Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner

Høyrepolitikeren og forretningsmannen ble utviklingsminister i januar 2018. I 2017 satt han på Stortinget, hvor han ledet finanskomiteen.

– Jeg er medeier i en familiebedrift som min far har bygget opp de siste 30 årene. Det har vært en positiv utvikling i bedriften i de årene jeg har sittet på Stortinget, fortalte Nikolai Astrup til Aftenposten i et intervju med Aftenposten for et år siden.

Han fortalte videre at han eier nesten 25 prosent av familie- og investeringsselskapet Pactum, som faren, Eivind Astrup, bygget opp. Nikolai Astrup har vært Stortingets rikeste siden han ble valgt inn i 2009.

Ligningstallene for 2017, som Skatteetaten slapp onsdag 7. november, viser at Nikolai Astrups formue økte med nær 30 millioner kroner fra 2016 til 2017. Økningen fra 337 til vel 366 millioner kroner tilsvarer en økning på nær ni prosent. Inntekten hans gikk imidlertid ned fra vel seks millioner kroner netto i 2016 til litt over én million i fjor.

Bortsett fra statsminister Erna Solberg (H), som hadde en skattbar inntekt på 1,55 millioner kroner i fjor, er det justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) som utmerker seg på inntektssiden. Han var seniorpartner i First House til han ble statsråd i april i år. Hans skattbare inntekt i 2017 var på vel 2,5 millioner kroner.

Statsrådslønnen er fra 1. mai 2018 kr 1.365.016 i året før skatt.