Rema-kundene har glemt bommertene

Kundene har glemt Remas feil fra i fjor og kommer nå tilbake til lavpriskjeden.

Ferske tall fra analysebyrået Nielsen viser at Rema 1000 har den største økningen i markedsandeler med 0,4 prosentpoeng. Det samme har Kiwi. Coop Extra kan skilte med 0,5 prosentpoeng vekst. Coop-kjeden i sin helhet går derimot tilbake med 0,3 prosentpoeng.

Foruten dette viser tallene at det er lavpriskjedene som øker sin andel av totalmarkedet mest, med 33 nye butikker. Til sammenligninger har nærbutikker og supermarkeder en nedgang i antall butikker på landsbasis.

Fakta: Dagligvaremarkedet i Norge Tre store kjeder dominerer dagligvaremarkedet i Norge. Markedsandelene i bransjen utarbeides av analyseselskapet AC Nielsen kvartalsvis. Norgesgruppen kontrollerer kjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker. Kjeden er Norges største og kontrolleres av milliardæren Johan Johannson (51). Coop har kjedene Extra, Mega, Prix, Matkroken og Obs. Kjedene eies av kundene gjennom medlemskap. Rema 1000 satser kun på en kjede og eies av Reitangruppen, som eies av Reitan-familien. Bunnpris er en selvstendig kjede, som eies av Lykke-familien. De har et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen.

Kundene har glemt Remas tabber

I januar i fjor ble det kjent at Rema kastet en rekke av Norges mest kjente merkevarer ut av sine butikkhyller.

Kundene raste, markedsandelene falt som en stein og resultatet ble skadelidende.

Rema har nå krøpet tilbake til leverandørene som en gang ble kastet ut, og hyllene er fulle av øl fra Aass og Hansa. Dette var noen av varene det var størst blest om for halvannet år siden.

– Har kundene tilgitt Rema alle bommertene?

– Jeg tror ikke tilgitt er det rette ordet – snarere glemt! Det er nå en stund siden «bestevenn» og «Æ» hadde overskriftene, og mye annet har bombardert sanseinntrykkene, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Han mener at Rema har falt ut av de fleste kunders tanker og adferden er dermed ikke styrt av hevn, boikott eller andre aksjoner som for eksempel systematisk nedsnakking av Rema-merket.

Ølmerkene tilbake

Rema bekrefter overfor Aftenposten at både Aass og Hansa er tilbake i hyllene.

Også Coca-Cola sier til Aftenposten at salget hos Rema har vært svært godt den siste tiden, men at de fremdeles mangler både plass og mange av sine varianter. Men de store produktgruppene selger bra.

– Jeg har lagt merke til en endring i Remas kommunikasjon, hvor de legger forholdene til rette for familier som er presset på tid, enkle, gode, rimelige og raske løsninger. At deler av øl og andre produkter er tilbake, styrker deres attraktivitet, sier professoren.

Rema er svært forsiktig i sine kommentarer knyttet til vareutvalget, etter at det gikk så galt sist, men sier i en e-post til Aftenposten:

«Også denne gangen vil vi rette en stor takk til kundene våre fordi de velger å handle hos oss. Nok en periode med fremgang er motiverende og det viser at vi er på rett vei.»

Kiwi takker medarbeiderne

Samtidig som Rema viser en kraftig fremgang, skal vi huske på at de mistet mye i fjor. Det betyr at de sammenlignbare tallene er lave og det er lettere å vokse fra et lavere nivå.

Kiwi har gjennom hele perioden hatt kraftig vekst og påpeker nettopp at de møter tøffe tall fra fjoråret når de nå skal gjøre opp tredje kvartal.

– Kiwi møter svært tøffe tall fra tidligere i år, og vi er derfor strålende fornøyd, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i en e-post, der han takker de ansatte for innsatsen.

Coop Extra vokser mest

Uansett hvor godt det går med Rema og Kiwi, ser det ut som om det er Coop Extra som går best for tiden. Også de hadde gode tall fra i fjor å sammenligne seg med.

– Vi er fortsatt lillebroren i bransjen, men med den farten vi nå har, kommer Extra til å bli vekstvinner for hele 2018, skriver Coop i en e-post.

– Det som betyr noe er at kundene, som også eier oss, setter pris på Extra, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra.

Finværet ga vekst for is og sjømat

Det var ikke bare bøndene som ble påvirket av sommerens usedvanlig høye temperaturer – men i dagligvaremarkedet var påvirkning positiv for en rekke produkter.

Nielsens kvartalsrapport viser nemlig at typiske «sommerprodukter» som iskrem, hamburgere og sjømat hadde en særlig sterk utvikling i sommermånedene.

Den varme sommeren til tross, det er Dypfryst mat, Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer som har hatt den største utviklingen blant produkter på kategorinivå.

Her er de endrede avgiftsnivåene for sukkerinnhold avgjørende. Sukkeravgiften fører nemlig til betydelige prisøkninger for varer i kategoriene Drikkevarer, og Sjokolade/Sukkervarer.