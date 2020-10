Østerrike lover at landet er trygt i vinter, mens nye detaljer om årets smittefest blir kjent

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz har erklært landet som en trygg turistdestinasjon til vinteren, til tross for det store smitteutbruddet tidligere i år.

Skistedet Ischgl i Østerrike, som i vinter ble et episenter for koronasmitte. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Østerrike og andre skidestinasjoner i Mellom-Europa ble en episenter for koronasmitte i vinter. I Norge og flere andre land kunne en stor andel av de smittede spores til skiturister som hadde tatt med seg viruset hjem.

I år er det derimot trygt, slår statsminister Sebastian Kurz fast.

– Vinterturismen i Østerrike blir organisert på en slik måte at det blir trygt, sier han til Bild.

Kurz innrømmer at det blir utfordrende, men at skistedene og utestedene som arrangerer afterski-festene som i år ble rene smittefester, har strenge krav å forholde seg til. Det betyr munnbindkrav og restriksjoner på antall gjester.

– Det er i privatlivet det er fare for smitte, på brylluper og familiefester. Det er mindre i skibakken og utendørs, sier Kurz.

Smittespredningen etterforskes

Samtidig fortsetter etterforskningen av vinterens smitteutbrudd for fullt. Påtalemyndigheten i Tyrol ønsker ikke å kommentere saken offentlig, men lekkede dokumenter forteller om mildt sagt sviktende smittehåndtering i mars.

Ett av de første tilfellene i Tyrol ble oppdaget da en bartender på baren Kitzloch i Ischgl testet positivt 7. mars. Dokumenter AFP har fått tak i viser at helsemyndighetene i Tyrol tok saken på alvor bak lukkede dører.

– Vi kan forvente mange smittetilfeller knyttet til baren, sa Anita Lucner-Hornischer i helsemyndighetene på et internt møte. Da PR-avdelingen hadde grepet inn og sendt ut en pressemelding timer seinere, ble hun sitert på noe helt annet.

– At viruset skal overføres til gjester i baren, er fra et medisinsk synspunkt usannsynlig, sa Lucner-Hornischer i pressemeldingen.

Kitzloch-baren var som mange andre utesteder i Ischgl på dette tidspunktet så fulle at bartenderne måtte blåse i fløyter for å få folkemengdene til å flytte seg når de skulle servere drikke.

Samtidig ble det arrangert leker der gjestene blant annet spyttet bordtennisballer i hverandres glass.

Ble advart tidlig i mars

Tidlig i mars advarte blant annet islandske myndigheter Tyrol om at en stor andel hjemvendte turister hadde testet positivt. Islandske myndigheter mente smitten stammet fra skistedene i Tyrol.

Dokumentene AFP har fått tilgang til, som er både eposter, meldinger og referat fra møter, viser at myndighetene i Tyrol la stor vekt på at to av turistene hadde uttalt at de kunne ha blitt smittet på flyet på vei hjem.

– Det vil være et viktig poeng for en pressemelding. Med det kan vi få Ischgl ut av skuddlinjen, skrev distriktshøvding Markus Maas i en epost.

Pressemeldingen som ble sendt ut 5. mars hadde overskriften «Islandske turister i Tyrol ble mest trolig smittet på flyet på vei hjem».

Noe som går igjen i de lekkede dokumentene, er at myndighetene legger vekt på at Tyrols rykte ikke må lide.

Maas, Ischgl-ordfører Werner Kurz og minst to andre personer i de lokale myndighetene etterforskes nå, mistenkt for enten bevisst eller ubevisst å ha satt folks liv og helse i fare gjennom feilinformasjon.

