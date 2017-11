Black Friday har gjort sitt til at nordmenn har satt rekord i nettshopping i natt. Ferske tall fra Dibs, et e-handelsselskap som tilbyr betalingsløsninger på nett, viser en enorm økning.

– Det har vært en helt vanvittig økning. I fjor så vi at netthandelen økte med over 50 prosent. Fra torsdag kl. 22.00 til fredag kl. 08.00 har vi registrert en økning på 81 prosent, forteller Johanna Tell, Sales & Partner Manager i Dibs. Dette er en del av betalingsformidlingsselskapet Nets.

Kø på nettet

Dette merket blant annet elektrokjedene. Ifølge kommunikasjonsansvarlig Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp og Lefdal hadde de stresstestet systemene og var klar for stort trykk.

– Men vi ble allikevel overrasket over hvor enorm pågangen var i natt. Vi hadde tredoblet kapasiteten, men det tok rett og seltt av, sier

Derfor måtte kunder «stå i kø»på nettet. Utenfor enkelte butikker har det imidlertid vært mindre kø. Totalt sett har de likevel fått høyere salg enn i fjor.

– Vi hadde 621000 besøkende på nett i begge kjeder fra vi åpnet Black Friday-tilbudene til klokken 13 fredag. Det er mange kunder.

Ekspertene tror vi sløser mer enn vi sparer på Black Friday

vi sparer på Black Friday Mens enkelte kjeder håver inn på Black Friday velger flere å boikotte den store handledagen. Ekspert tror salgskonseptet er problematisk for kjeder som Ikea.

Den dagen da handelen går fra minus til pluss

Også hovedorganisasjonen Virke bekrefter at netthandel øker i Norge.

– Det er ganske sikkert at netthandelen på Black Friday øker mer enn handel på kjøpesentrene. De øker også, men ikke like mye, sier Bror W. Stende, direktør Faghandel i Virke.

Da Aftenposten var innom de tre største elektronikkjedenes nettbutikker rundt midnatt natt til fredag, var det store problemer og lang ventetid for å få betalt hos to av dem.

Prognoser Virke har utført viser at vi vil bruke om lag 3,4 milliarder kroner på denne dagen i år.

Black Friday er den inneklemte fredagen etter amerikanernes helligdag Thanksgiving, som alltid legges til den fjerde torsdagen i november.

«Black» kommer av at det tradisjonelt har vært denne dagen den amerikanske handelsstanden går fra røde til svarte tall i regnskapene. Det betyr at butikkene går fra underskudd til overskudd rundt denne tiden.

Åserud, Lise / NTB scanpix

– Netthandel er årets vekstvinner

De siste årene har Cyber Monday påfølgende mandag etablert seg som netthandelens svar på Black Friday, men dette har i mindre grad fått fotfeste i Norge.

Black Friday markerer også tradisjonelt starten på julehandelen i USA.

Julehandelen antar Virke at vil komme til å ligge på 56,3 milliarder kroner. Det vil si at vi kommer til å handle for rundt 10.700 kroner hver i desember i år.

– Det er litt tidlig å si hva tallene fra Dibs vil bety for sluttsummen vi kommer til å handle for på Black friday. Vi ser jo at noen har tyvstartet og det har spredt seg ut over flere dager. Men at netthandel er årets vekstvinner, er sikkert, sier Stende.

– Hva handler folk?

– Vi har ikke oversikt over årets tall ennå, men fortsetter trenden fra i fjor, ser vi at folk kjøper mye elektronikk. Her er prisene høye, og det er mulig å få gode rabatter, fortsetter Johanna Tell.

At netthandelen går på bekostning av de fysiske butikkene skrev Aftenposten om i en stor sak om fra kjøpesentrenes hjemland, USA:

– Kommer det samme til å skje i Norge?

– Vi hadde en stor spørreundersøkelse tidligere i år hvor vi spurte forbrukere om hvor de planlegger å handle. 36 prosent svarte at de ville handle på nett. 32 prosent svarte at de ville handle i butikk, og 32 prosent svarte begge deler. Netthandelen øker, og det kommer nok til å spise av den fysiske handelen i fremtiden, tror Tell.

Stående rekord er fra bitte lille julaften 2017

Selskapet Nets håndterer kortbetaling både i fysiske butikker og nettbutikker. Klokken 1400 fredag ettermiddag ligger kortbruken i Norge på omtrent 200 kjøp i sekundet, ifølge det danske selskapet.

– Kort forklart blir nok dette en av dagene med mest kortbruk noensinne, og en av de største handelsdagene før jul. Så langt i dag er kortene brukt 200.000 ganger mer enn på samme tid på Black Friday i fjor, sier Stein-Arne Tjore i Nets til Aftenposten.

Han forteller at rekorden for kortbruk i Norge kom 22. desember i fjor. Da dro nordmenn kortet 8,1 millioner ganger og handlet for 3,6 milliarder kroner. Fjorårets Black Friday endte til sammenligning med omtrent like mange kortbetalinger, men en omsetning på 3,3 milliarder kroner.