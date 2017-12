Kursen på Hennes & Mauritz-aksjen falt med nesten 14 prosent da børsen åpnet i Stockholm i morges. Det betyr et papirtap på 30 milliarder kroner for selskapets aksjonærer.

Børsfallet kom i kjølvannet av at kleskjedens siste kvartalstall var betydelig dårligere enn det analytikerne hadde spådd. Målt i lokal valuta var salget ned 2 prosent, mens analytikerne på forhånd trodde på en økning på 4,9 prosent, skriver Svenska Dagbladet.

I hele 2017 har salget fra kleskjedens butikker økt med 4 prosent, mens H&M tidligere år har hatt et mål om en økning i tosiffrede prosenttall.

I en børsmelding skriver selskapet at utviklingen har vært betydelig dårligere enn forventet.

Selskapet skriver at nettsalget har vært godt, men at det har vært et svakt kvartal for omsetningen i butikklokalene. Derfor varsler selskapet at det kommer til å stenge flere fysiske butikker og at det kommer til å åpne færre nye enn tidligere planlagt.

I pressemeldingen står det ikke noe om hvilke butikker selskapet skal legge ned, men det skriver at de er rammet av den samme trenden som hele markedet.

H&M har markedsført seg som et selskap som resirkulerer klær, men dansk TV2 har avslørte hvordan selskapet brøt med sin egen policy.

Tidligere i høst fikk kleskjeden skarp kritikk fra Den Danske Banks analytikere fordi de mente at H&M ikke hang med i utviklingen. Kritikken rettet seg mot selskapets strategi for netthandel. En strategi som banken mente var mangelfull.

Selskapets styrleder Stefan Persson avviste senere denne kritikken og mente at selskapet var bedre forberedt på de nye utfordringene enn det hadde klart å kommunisere til aksjemarkedet.

Selskapet omsatte for vel 50 milliarder svenske kroner. Gjennomsnittet av analytikernes forventninger var på 53,7 milliarder, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

H&M aksjen har falt med vel 31,6 prosent på ett år.