Slipper navn på 110.000 personer som knyttes til skatteparadis

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) er et internasjonalt nettverk for gravejournalister som blant annet koordinerte arbeidet med dokumentlekkasjene Panama Papers i 2016 og Paradise Papers i 2017.

Dokumentene i disse lekkasjene stammer fra ulike skatteparadiser som er kjent for høy grad av hemmelighold. I motsetning til Norge, som har Brønnøysundregisteret og aksjonærregisteret, er det som regel ikke mulig for folk flest å finne ut hvem som eier selskaper i skatteparadiser.

Det vil ICIJ gjøre noe med.