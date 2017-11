Fargehavet utenfor Stortinget var ikke til å ta feil av. Betongarbeidere fra Skanska i oransje jakker, rørleggere fra Bravida i gule. Heismontører fra Kone i mørkeblått, og elektrikere fra Infratek, GK elektro og flere andre i helsvart.

Anslagsvis 10.000 fagorganiserte, i hovedsak fra bygg- og anleggsbransjen, var onsdag ettermiddag i politisk streik. En tusentall av dem var samlet foran Stortinget. Kravet på parolen var kortfattet: «Forby bemanningsbransjen».

– På mange arbeidsplasser er ikke lenger fast ansettelse hovedregelen. Byggebransjen er ute av kontroll. Seriøse bedrifter undergraves, sa Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

1. Hvorfor streiket de?

Streiken var en såkalt politisk streik: En markering for å få et forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen i fylkene rundt Oslofjorden.

En kartlegging Fellesforbundet gjorde tidligere i år viste at ved 59 ulike byggeplasser i Oslo-området med cirka 3000 arbeidere, var rundt 40 prosent innleid. Ifølge kartleggingen var mye av dette i tillegg i strid med gjeldende regler. NHO har ikke sagt seg uenig i de konkrete funnene.

For 17 år siden, under Stoltenbergs første regjering, ble loven endret. Det generelle forbudet mot utleie av arbeidskraft ble fjernet. I stedet ble ut-/innleie tillatt i samme utstrekning som bruk av midlertidig ansatte.

I årene etter frislippet, spesielt med EUs østutvidelse i 2004, har bemanningsbyråene gradvis vokst, men med store forskjeller mellom bransjer og landsleder. De siste årene har det tiltatt kraftig i byggebransjen.

2. Hvem streiket?

16 fagforbund, 37 fagforeninger og rundt tredve klubber i bedrifter over hele landet, i hovedsak tilknyttet LO, støttet opp om streiken. Også flere klubber i bemanningsbyråer støttet streiken.

Initiativet ble tatt av LO i Oslo, samt ulike forbund og foreninger som organiserer ansatte i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området.

3. Hvorfor er de imot innleie?

Initiativtagerne til streiken mener den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft i byggebransjen er sosial dumping som undergraver den tradisjonelle norske arbeidslivsmodellen.

– Bemanningsbransjen fremmer et løsarbeidersamfunn, og den undergraver lønns- og lærlingeordninger. Vi trenger ikke «en fot innenfor». Vi skal ha begge ben plantet i et trygt arbeidsliv med faste ansettelser, sa Kai Otto Helmersen fra Elektromontørenes forening i sin appell utenfor Stortinget.

4. Kan et forbud bli vedtatt?

Både Ap, SV og Rødt har kommet med ulike forslag i Stortinget i forkant av streiken.

Rødt har foreslått et midlertidig forbud i byggebransjen i Oslofjord-området. Dette kan i teorien innføres raskt. Det krever ingen lovendring, loven åpner for at Regjeringen kan gjøre det gjennom en egen forskrift.

Ap ønsker å pålegge Regjeringen å utrede mulige forbud mot innleie, «med sikte på å innføre et forbud». SV har foreslått å gjeninnføre et generelt forbud. Sp har varslet at de støtter forslagene fra Rødt og Ap.

Hvis de fire partiene på venstresiden skal få flertall for noe av dette, krever det imidlertid at de også får med KrF på laget. Men KrF har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet.

5. Hva er argumentene imot?

– Gjennom et forbud risikerer vi for eksempel at byggeprosjekter stopper opp fordi vi ikke har nok folk på jobb, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

De er imot et forbud. Det samme er regjeringspartiene Frp og Høyre. Det presiserte de senest noen timer tidligere på dagen, da temaet var oppe i Stortingets spørretime. Statsminister Erna Solberg (H) innrømmet at det er bekymringer knyttet til bygg og anlegg, men avviste at et forbud er veien å gå.

– Det høres enkelt ut å lage et generelt forbud mot innleie, men det er også prosjekter som har behov for å ha innleie for å ta topper, sa statsministeren.

Hun viste til at Regjeringen har lagt frem flere andre forslag for å bøte på problemer innen bygg og anlegg. NHO har støttet deler av dem. Blant de streikende i kulden utenfor var sympatien begrenset.

– Innleie handler ikke lenger om å ta unna toppene i bransjen. Det punktet er for lengst passert, sa LO-leder Roy Pedersen.