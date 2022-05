Nå stiger strømprisene igjen

Strømprisene er på vei opp igjen.

15 minutter siden

Etter noen dager med lave strømpriser er de på vei opp igjen. Prisene har vært godt under en krone. Men søndag ettermiddag og kveld kommer prisene opp i 1,62.

Det er ikke bare i Norge at strømprisene stiger. De er rekordhøye i populære norske ferienettsteder som Hellas og Spania. Det vil gi dyrere ferie for mange, og for turistnæringen i landene får det store konsekvenser.