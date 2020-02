Aftonbladet: Slik kuppet høyrepopulister SAS’ nye reklamefilm

«Hva er ekte skandinavisk? Ingenting.»

«Det finnes ikke. Alt er kopiert.»

Slik åpnet en ny reklamevideo fra det skandinaviske flyselskapet SAS. Den ble sluppet tirsdag på videotjenesten Youtube og på Facebook.

I reklamefilmen var en rekke gjenstander, fenomener og oppfinnelser som regnes som skandinaviske, listet opp. Ingen av dem hadde opphav her, slo reklamen fast.

Kommentarfeltene på Facebook og Youtube gikk varme med kritikk, skrev Aftenposten onsdag formiddag.

Fjernet videoen

Kritikerne mente SAS rakket ned på skandinavisk kultur og tok harde uttrykk i bruk for å vise misnøye:

«Hvordan kan dere døpe deres fly til Viking og så skape en så hatefull reklame? Dere hater Skandinavia og skandinaver», mener en svenske, mens en annen krever en unnskyldning.

«WTF driver dere med, SAS? Etter den siste «reklamen» deres vil jeg gjøre alt jeg kan for å unngå å fly med SAS i fremtiden. La meg gjette: Dette kommer fra Sverige, ikke sant?» spør en nordmann på Facebook.

Se flere eksempler på kritikk nederst i artikkelen.

Onsdag morgen var videoen borte igjen. SAS begrunnet fjerningen av videoen med at de mente seg utsatt for «et koordinert angrep på vår kampanje».

– Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for. Derfor har vi for øyeblikket tatt ned filmen fra våre kanaler og vurderer nå neste skritt, skrev SAS’ pressesjef John Eckhoff i en pressemelding.

– Hva får dere til å si at dette er et «koordinert angrep»?

– Med det mønsteret og det antallet reaksjoner som kom på så kort tid, mener vi det er grunn til å si at det er et koordinert angrep, sier Eckhoff til Aftenposten.

Han beskriver engasjementet som «uvanlig».

– Hva gjør dere videre med dette?

– Vi vurderer neste skritt, og det er for tidlig å si noe mer om det.

Begynte hos alternativsider

Noen timer senere skriver den svenske avisen Aftonbladet at kritikken av videoen kan ha fått god hjelp av alternative nyhetssider, høyreradikale og det russiske nyhetsbyrået Sputnik, som avisen omtaler som en «propagandakjempe».

Mathias Cederholm er etterforsker i selskapet Allefonti, som jobber med kildekritikk, «fake news» og faktasjekk. Han har det siste døgnet studert spredningen av SAS-videoen og tilhørende kritikk:

– Mitt inntrykk er at det var svenske alternativsider som Samhällsnytt og Nyheteridag som var blant de første til å gi dette oppmerksomhet. Derfra havnet nyheten hos mer ekstreme høyrepopulistiske miljøer, sier Cederholm til Aftonbladet.

Ved hjelp av verktøyet Hoaxy har han kartlagt spredningen, blant annet av emneknaggen #BoycottSAS, fra et knippe kontoer i sosiale medier.

– Det finnes en rekke internasjonale nettverk som er lenket sammen. Når noe begynner å spre seg der, kan det gå raskt, sier han til avisen.

Dynamikken ble ytterligere forsterket da det russiske nyhetsbyrået Sputnik lenket til noen av kontoene.

«Hvorfor hater dere oss så mye?»

Det hamret med kritikk av videoen i sosiale medier:

«Vi får se hvor mye SAS må tape før de kvitter dere med disse «inkluderende» og «forståelsesfulle» markedsstrategene som finner på dette tullet. Det burde være helt elementært i enhver bedrift: Ikke kødd med dem som sørger for deres daglige brød», mener en nordmann.

«Hvorfor hater dere oss så mye?» spør en danske, som har tagget innlegget med «#SASHATEUS».

«Jaha, hva var vitsen med dette SAS? Politisk korrekthet for et selskap som vi har pumpet skattemilliarder i under årenes løp og som fortsatt har problemer? Selg dritten og først og fremst slutt med slike dumheter», mener en svenske.

Men det finnes også positive tilbakemeldinger å spore, blant annet i internettforum for folk som reiser mer enn gjennomsnittet.

«Så kom de krenkelsesparate svenskene ut av skuret igjen. Er de/vi virkelig så naive at vi tror at de selv har oppfunnet hakket kjøtt i kuler (kjøttboller) eller møbler (Ikea)?» spør en danske.

«Mulig jeg er litt rar, men jeg synes den der var litt fin!» kommenterer en nordmann.