Facebook har trolig milliardoverskudd i Norge - betalte under 500.000 kroner i skatt

I løpet av ti år har Facebook gått fra et lokalt nettverk på et knippe universiteter i USA til å bli verdens tredje mest besøkte nettside (bare Google og Youtube er større).

Små annonser for alt fra NHO til herreskjorter og fotobøker dukker opp i folks feed. Slik finansierer de det sosiale mediet.

Bak hver annonse ligger det små og store pengebeløp. Men nøyaktig hvor mye norske annonsører betaler til Facebook er det bare det amerikanske selskapet selv som vet.

Første norske regnskap fra Facebook

Årsaken er at «når du kjøper Facebook-annonser, skjer kjøpet gjennom vårt europeiske hovedkvarter i Dublin», som Facebook selv forklarer.

Facebook Norway AS leverte nylig sitt aller første årsregnskap. Men dette selskapet får sine inntekter fra andre deler av det gigantiske konsernet, ikke direkte fra annonsørene.

Facebook Norway AS oppgir at det «leverer salgsstøtte og markedsføringstjenester til andre selskaper i konsernet», Selskapet hadde fire ansatte ved årsskiftet og betalte 468.586 kroner i selskapsskatt.

Facebook Norway AS 2015-2016 Inntekter 13.141.698 Driftsresultat 109.268 Resultat før skatt 108.798 Beregnet skatt 468.586 I norske kroner. Gjelder perioden 19.10.2015 til 31.12.2016

Anslår 1,3 til 2 milliarder i inntekter

Aftenposten har bedt tre av de største mediebyrågruppene i Norge anslå hvor mange annonsekroner Facebook egentlig dro inn i fjor.

Anslagene varierer fra 1,3 milliarder til 2 milliarder kroner.

Mediedirektør Jarle Thalberg i mediebyrågruppen Group M anslår inntektene til ca. 1,5 milliarder kroner. Inntektene øker, og Thalberg mener Facebook vil nærme seg 2 milliarder i år.

Forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis Network anslår mellom 1,3 og 1,5 milliarder.

– Det er umulig å si nøyaktig, men anslaget er basert på det vi kjøper og det vi vet andre bruker, sier han.

Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i byrågruppen OMD og PHD i Norge, mener 1,5 milliarder er lavt.

– Ifølge tall fra Mediebyråforeningen formidlet byråene 470 millioner reklamekroner til sosiale medier i fjor. Det går nesten utelukkende til Facebook. Men vi anslår at byråene bare formidler 20–25 prosent av Facebooks inntekter i Norge, sier han, og forklarer at de aller fleste annonsørene kjøper direkte fra Facebook.

– Vårt anslag ligger på cirka 2 milliarder kroner i 2016, med et høyeste anslag på langt over 2 milliarder. Vi mener Facebooks inntekter i Norge vil komme opp mot 2,5 milliarder i 2017. Hittil i år har sosiale medier-posten økt med 40 prosent hos byråene, opplyser han.

Slik har vi regnet

Facebook annonserte nylig at det finnes 2 milliarder brukere globalt. I Norge viser spørreundersøkelser at omtrent 3,4 millioner nordmenn bruker det sosiale mediet aktivt.

Facebook-konsernets årsregnskap viser at hver Facebook-bruker som var innom minst én gang i måneden, kostet selskapet cirka 69 kroner i løpet av fjoråret.

Gitt dette regnestykket, kostet de norske brukerne cirka 235 millioner kroner. Et gjennomsnitt av anslagene for reelle annonseinntekter tilsier dermed et overskudd i Norge på drøyt 1,35 milliarder kroner.

Selskapsskatten for et overskudd på 1,35 milliarder kroner ville havnet på 337 millioner kroner, som er 720 ganger skattebidraget fra Facebook Norway AS for 2016.

Revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers har anslått at Facebook og Google i 2021 vil kutte skatten med 515 millioner kroner bare i Norge, ifølge Klassekampen.

– På vei til å utradere etablerte medier

Sigrid Klæboe Jacobsen, leder for Tax Justice Network i Norge, sier at Aftenpostens regnestykke er det beste bildet man får i dag.

Tax Justice Network er del av et globalt nettverk som jobber for åpenhet og skatterettferdighet.

– Dette regnestykket virker veldig rimelig. Det er så bra anslagene kan bli når vi ikke vet mer. Vi jobber blant annet for at disse tallene skal være offentlige. I dag vet vi ikke hva de digitale gigantene som opererer i Norge tjener, sier Klæboe Johansen.

Hun mener den største konsekvensen av at Facebook og andre multinasjonale aktører ikke betaler mer skatt til Norge, er at de ikke konkurrerer på lik linje med norske selskap.

– Vi ser en situasjon der store multinasjonale aktører er på vei til å utradere den etablerte mediebransjen i Norge, sier Klæboe Johansen.

«En dobbel ire»

Selskapsskatten i Norge var i fjor på 25 prosent, og er kuttet til 24 prosent for 2017. I Irland, hvor Facebooks europeiske inntekter bokføres, er selskapsskatten på 12,5 prosent.

Men selv om inntektene bokføres i Facebooks Irland-avdeling, er det heller ikke i dét landet rare overskuddet å skatte av, ifølge The Independent.

Årsaken er at det irske Facebook-selskapet betaler såkalte «royalties», eller godtgjørelser for å få bruke Facebooks merkevare, til et annet irsk Facebook-selskap som skatter til skatteparadiset Cayman Islands.

Denne typen skatteplanlegging er blitt svært populær blant multinasjonale selskaper, og har fått navnet «Double Irish».

To giganter selger like mye som alle norske aviser

Ifølge ubekreftede anslag Medietilsynet gjenga i den ferske rapporten «Avishusenes økonomi i 2012–2016» hadde Facebook og Google samlede inntekter fra norske annonsører på omtrent 3,5 milliarder kroner i 2016.

Noah Berger, AP

Det betyr at de to amerikanske gigantene drar inn like mange annonsekroner som alle norske avishus tilsammen, ifølge Klassekampen.

Facebook vil ikke kommentere

Aftenposten har søkt Facebook for en kommentar til denne saken i flere kanaler, men selskapet vil kun kommentere følgende via sitt PR-byrå Släger kommunikasjon:

«Vi er et børsnotert selskap og kan kun kommentere dette som en del av våre kvartalsrapporter».