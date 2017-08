Bedriftseierne lover å ansette flere hvis formuesskatten forsvinner

NHO-sjef Kristin Skogen Lund legger tirsdag formiddag frem en undersøkelse om bedriftseiernes syn på formuesskatten.

Hun ønsker å vri debatten om formuesskatten vekk fra fokuset på forskjeller i inntekt og formue.

– NHO, som alle andre, er opptatt av minst mulig forskjeller i Norge. Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser, utdanning, likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.

Lund sier 80 prosent av omfordelingen skjer gjennom trygder og offentlige tjenester.

– Bare 20 prosent av omfordelingen skjer gjennom skatter og formuesskatten på arbeidende kapital står for 1 prosent. Men hvis skadevirkningene av dette, i form av færre arbeidsplasser, er større enn fordelene, så må vi ta hensyn til dette, sier hun.

NHOs konklusjon er derfor: Fjern formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. Dette er definert som aksjer og driftsmidler i bedriftene.

Kuttet 5 milliarder kroner

Lund avviser å komme med tall som viser antall nye arbeidsplasser etter at Regjeringen har kuttet formuesskatten med drøyt 5 milliarder kroner de siste fire årene.

– Dette er ikke lette sammenhenger. Det er ikke bare å ta ut et tall og sette to streker under svaret. Det er en rekke andre forhold som bestemmer investeringene i nye arbeidsplasser, sier hun.

Hun spør heller skattyterne.

– Vi kan spørre dem det gjelder og spørre hvor skoen trykker. Det har vi gjort, sier hun.

NHO har fått Norstat til å spørre 200 eiere i bedrifter. Svaret er et rungende «nei!» til formuesskatten.

Sier de vil ansette flere

Bedriftseierne har ingen problemer med å melde tilbake om formuesskatten:

58 prosent svarer at de «definitivt» vil skape flere arbeidsplasser de neste 3–5 årene hvis formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. 22 prosent svarer «antageligvis»

Omtrent like mange svarer at det blir færre arbeidsplasser hvis denne skatten økes. Hver fjerde svarer «antageligvis».

58 prosent svarer de opplever en konkurranseulempe overfor utlendinger på grunn av formuesskatten.

42 prosent svarer at de «definitivt» vil ansette flere hvis den samlede bedriftsskatten blir «vesentlig redusert». 27 prosent svarere «antageligvis».

Undersøkelsen er gjort av Norstat på vegne av NHO.

Også tilbake i 2012 bestilte NHO en rapport om formuesskatten. Den viste at 1,5 prosent av norske eiere i 2010 hadde formuesskatt på aksjene som var høyere enn deres andel av overskuddet, og at de samtidig tok et utbytte som var større enn dette: 2700 eiere må tappe selskapet for å betale formuesskatt

Regjeringen bestilte også en rapport om formuesskatten, som de fikk i 2015: Ny rapport: Kutt i formuesskatten virker nesten ikke

Arbeiderpartiet har formuleringer i sitt program for den kommende stortingsperioden som betyr at formuesskatten blir økt nesten like mye som Solbergs kutt.

Mens Støre garanterer at ingen som tjener under 600.000 kroner skal få økt skatt på inntekten.

Nye spesialregler

Mange av punktene i Stortingets brede skatteforlik 2016 er om formuesskatten.

Forliket har ført til at:

Stortinget har vedtatt en midlertidig regel for inntektsårene 2016 og 2017 der eiere kan få utsatt betalingen av formuesskatten i to år hvis bedriften går med underskudd. Finansdepartementet anslår lettelsen i betalt formuesskatt til i alt 580 millioner kroner for de to inntektsårene.

Finansdepartementet anslår lettelsen i betalt formuesskatt til i alt 580 millioner kroner for de to inntektsårene. Det ble fra 2017 vedtatt en verdsettingsrabatt i formuesskatten på 10 prosent for «aksjer og driftsmidler». Denne skal øke til 20 prosent neste år.

Særskilte regler for verdi

Formuesskatten blir fastsatt slik:

bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig

all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt

verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder

Da Solberg startet som statsminister i 2013, var innslagspunktet i formuesskatten 1,74 millioner kroner i netto ligningsformue for ektepar. Satsen var 1,1 prosent.

I de vedtatt reglene for 2017 er innslagspunktet knapt 3 millioner kroner for ektepar, og satsen er senket til 0,85 prosent.

I sitt alternative statsbudsjett for 2017 beholder Arbeiderpartiet innslagspunktet omtrent uendret, men forslår at satsen settes opp til 1,2 prosent.