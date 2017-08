Denne helgen er en av årets største visningshelger med rundt 3300 boligvisninger bare i Oslo.

Tilbudet av boliger til salgs er formidabelt.

– Vi må tilbake til 2010 for å se like mange boliger til salgs, sier Grethe W. Meier. Hos Privatmegleren har de nå rundt 30 prosent flere boliger lagt ut for salg enn hva de hadde på samme tid i fjor.

Stadig flere bor alene. Det bygges feil type boliger

Spent på etterspørselen

Hvordan etterspørselen er, får meglerne et godt inntrykk av etter denne helgen. Bare i Oslo er det 2928 visninger førstkommende søndag ifølge Finn.no. Lørdager er generelt ingen stor visningsdag, noe som også gjelder denne lørdagen da tallet fra Finn.no bare er på 344. De største visningsdagene er søndag, mandag, onsdag og torsdag.

– Når denne helgen i august er spesielt travel, er det ikke minst fordi skolen nå begynner igjen. Folk er klare for å tenke fremover, og mange klare for boligbytte, mener Grethe Wittenberg Meier.

Mer makt til kjøperne

– De som skal kjøpe bolig, er heldige fordi de har mye å velge mellom. Kjøperne har litt mer makt og mulighet for å gjøre gode kjøp, sier Meier. Samtidig har ikke selgerne noe å frykte, mener hun. De må riktignok belage seg på at alt ikke blir solgt etter første visning, men både september og oktober er gode salgsmåneder, så det er ingen grunn til å tro at man ikke får solgt.

På Finn.no ligger det nå, torsdag ettermiddag, 5452 boliger ute for salg i Oslo. Av disse er 1606 nye boliger. Mye tyder på at svært mange er interessert i å klikke seg inn og se hva som tilbys enten de skal kjøpe eller ikke. I gjennomsnitt har hver boligannonse nemlig 7350 sidevisninger. (Tallet baserer seg på annonser som er publisert mellom januar og juni i år.)

Flere hektiske helger

Hos Aktiv Eiendomsmegling kan de bekrefte at boligtilbudet er svært godt i øyeblikket.

– Vi har over dobbelt så mange i porteføljen vår nå som vi hadde på samme tid i fjor, opplyser administrerende direktør Finn Magnus Rogne-Hansen.

– Det er ikke bare denne visningshelgen som blir hektisk, men de neste også. Det spennende nå er å se hvordan økningen i antall boliger til salgs vil slå inn på markedet. Jeg tror prisene vil gå noe ned, men at salget vil gå unna. Hos oss var salget i juli 25 prosent bedre enn i fjor, sier Rogne-Hansen.

Færre i fjor – flere i år

I DNB Eiendom ruster de seg også for en travel helg.

– Vi ser nå at markedet er i gang igjen, sier Pål Melbye regionsjef for Oslo og Østafjells i DNB Eiendom.

– Vi er ute med drøye 200 visninger denne helgen, men det er egentlig slik det skal være i august, sier Melbye, og opplyser at det var samme antall for to år siden. I fjor var det imidlertid annerledes. Da var antall visninger denne helgen nede i 140. Nedgangen i fjor skyldtes at tilbudet var for lite i forhold til etterspørselen.

Mer tid til å tenke

– Det som har skjedd nå, er at politikerne får det de har bestilt. De har fått dempet etterspørselen med de nye boligforskriftene. Det betyr at boligkjøperne får noe mer tid til å tenke seg om og se på flere enheter før det blir solgt.

I fjor var det unormalt høy omløpshastighet, nå er det noe mer balansert, sier Melbye.

– For oss blir denne helgen som en normal visningshelg for august. Ser vi på statistikken for de siste ti år, er det ingen overraskelse at det er travelt nå. Toppmånedene er mai, juni, august og september, avslutter Pål Melbye.