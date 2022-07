Nå kan boliglån igjen bli dyrere i Norge: – Er ikke spesielt bekymret for at den kan komme til å øke

Onsdag kveld hevet USAs sentralbank styringsrenten for å kjøle ned den amerikanske økonomien. Det ventes at renten heves også i Norge. Da vil boliglån bli dyrere.

Shamrez Ahmed var på visning med familien onsdag kveld. Han er ikke spesielt bekymret for en mulig renteøkning.

28. juli 2022 11:50 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld sa USAs sentralbank Federal Reserve at de gjør en «trippel» renteheving. Det vil si at den settes opp med 0,75 prosentpoeng, som er tre ganger så mye som normalt.

Dette gjør sentralbanken for å begrense den store prisveksten som USA har opplevd det siste året. Ifølge sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er det ingen direkte sammenheng mellom amerikanske og norske renter.

Men i likhet med USA har man hatt sterk prisvekst i Norge under og etter pandemien. Fra juni 2021 til juni 2022 var den totale prisveksten på 6,3 prosent. Norges Bank har et mål om at prisstigningen pr. år ikke skal overstige 2 prosent.

– Renteøkningen i USA er en indikasjon på at vi er i en sterk internasjonal høykonjunktur, sier Andreassen.

En høykonjunktur er en periode med høy sysselsetting, høye priser og stor omsetnings- og investeringsvilje.

Nå ventes det at Norges Bank vil sette opp styringsrenten både i august og i september. Dette vil gjøre at bankene trolig vil sette opp renten på boliglån.

– Hvis boliglånsrenten skulle stige fra 2 prosent til for eksempel 4 prosent, så vil kostnaden ved å betjene lånet bli mye høyere enn den var.

Men ikke alle lar seg skremme av økt rente.

Shamrez Ahmed skal kjøpe ny leilighet. Han er ikke bekymret for at renten kan øke fremover.

– Ikke så farlig

Onsdag kveld er Shamrez Ahmed på visning på Stovner sammen med flere familiemedlemmer.

– Jeg har ikke fulgt så veldig nøye med på renten og er ikke spesielt bekymret for at den kan komme til å øke, sier han.

I dag eier Ahmed en leilighet på Furuset i Oslo. Der har han bodd i 25 år. Han er overbevist om at den kommer til å bli solgt for en god pris. En renteøkning vil ikke påvirke ham i så stor grad som for eksempel en førstegangskjøper med lite egenkapital som tar opp et stort lån.

Ved inngangsdøren står eiendomsmegler Daniel Bigom og tar imot nye interessenter. Det er mange på visning denne kvelden. Han sier at det særlig er de som kjøper spesielt dyre boliger, som er opptatt av renten, men at flere kan komme til å bli opptatt av det dersom renten øker fremover.

– Noen steder bryr folk seg mye om det. Her på Stovner er leilighetene rimeligere. Foreløpig det ikke så veldig mange som er opptatt av renten i dette geografiske området.

Daniel Bigom er eiendomsmeglerfullmektig i Privatmegleren. Han sier at det er forskjeller i hvor mye boligkjøperne bryr seg om renten.

Hvorfor øker rentene i USA og Norge nå?

Under pandemien førte statlige krisepakker og økning i statsbudsjetter til at økonomiene ble varmet opp, sier Harald Magnus Andreassen. Det var tilfellet både i Norge og i USA.

– I Norge har vi den laveste arbeidsledigheten på mange år. Vi har stor mangel på arbeidskraft, og prisene har økt voldsomt, sier Andreassen.

Det er altså ventet at Norges Bank vil øke styringsrenten både i august og september. Ifølge Magnussen er renteøkningen man nå ser i USA, en indikasjon på at det trengs økte renter også andre steder.

– USA er likevel et særtilfelle fordi lønnsveksten og prisveksten har vært spesielt stor. De har en større ubalanse i økonomien enn vi har.

I begynnelsen av pandemien var styringsrenten på 0 prosent. Da var også renten på boliglån spesielt god.

– De som bød mye for bolig da renten var lav, kan potensielt komme til å angre på det hvis boligrenten nå øker fremover, sier Andreassen.