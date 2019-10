Mann dømt for grove lånebedragerier for 14 millioner

I tillegg er mannen blant annet dømt for ett simpelt bedrageri på 27.500 kroner og et forsøk på bedrageri for 520.000 kroner.

Han har blant annet overført over 1,5 millioner kroner til seg selv fra en av de fornærmede. Han hjalp først vedkommende med å overføre penger i nettbanken, for så å bruke fornærmedes kodebrikke til å overføre penger til egen konto.

Han er også dømt for å ha forledet to andre fornærmede til å gi ham et usikret lån på henholdsvis 2 og 3 millioner kroner.

I Oslo tingrett ble 35-åringen dømt til fem års fengsel, men han anket straffutmålingen.

Borgarting lagmannsrett mener tingretten har satt et for høyt utgangspunkt for straffutmålingen og lagt for stor vekt på straffeskjerpende omstendigheter.

Mannen dømmes derfor til fire år og seks måneders fengsel.