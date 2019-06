Euronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, eier nå 97,8 prosent av aksjekapitalen i Oslo Børs.

Euronext behandlet oppkjøpsplanene i sin generalforsamling 16. mai. Da ble aksjonærene enige om å overta 100 prosent av den norske børsen, noe de har fått tillatelse fra Finansdepartementet til å gjøre. De har også gjennomført en selskapsgjennomgang, såkalt due diligence, av Oslo Børs.

Det var på julaften i fjor at Euronext varslet at de ønsket å kjøpe Oslo Børs, og at de allerede hadde forhåndsaksepter på å kjøpe drøyt 53 prosent av aksjene.

30. januar ble det kjent at Nasdaq meldte seg på i oppkjøpskampen. Selskapet hadde skaffet seg forhåndsaksepter på 37 prosent av aksjene og alliert seg blant annet med DNB og KLP.

Nasdaq trakk sitt bud 27. mai.