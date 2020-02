Markedsprisene var lave, men det ble ifølge selskapets kommentar til kvartalstallene fredag mer enn veid opp av «høyere kommersielle marginer, forbedret produktmiks og lavere energikostnad».

– Jeg er fornøyd med at vår strategi leverer resultater, og at vår kontantstrøm fortsetter å øke, noe som gjør oss i stand til å levere en betydelig økning i utbytte, sier konsernsjef Svein Tore Holsether.

Yaras styre vil foreslå et utbytte på 15 kroner per aksje for 2019.