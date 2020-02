64-åringen sier han føler det er viktig at han forklarer seg i tvistesaken mellom Ølen Betong og staten i Oslo tingrett. Selskapet krever erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Det handler også om norske hemmelige tjenester og at vi kanskje bør begynne å se litt på hvordan de opererer og tilnærmingen deres til publikum, blant annet, sier han til NTB.

I løpet av rettssaken er det flere ganger blitt nevnt at russisk etterretning har god oversikt på den andre siden av grensen i nord. Det bekrefter Frode Berg.

– Jeg fikk flere bevis da jeg var i Moskva nå om at russisk etterretning har kontroll på en del nøkkelpersoner i Kirkenes, sier han.

Berg har i sine møter med E-tjenesten et inntrykk av at det blir en opprydding, ikke bare rundt sin sak, men også når det gjelder Kirkenes har han forstått at det har fått konsekvenser.

Fungerende leder Rune Rautio for Kirkenes Næringshage, som har arbeidet sammenhengende med Russland i nær 40 år, ga i retten følgende beskrivelse av etterretningssituasjonen i nord:

- Norsk etterretning opererer fortsatt som det er 50-tallet, alt er analogt og går via kabel. Det er ikke noe større problem for russisk etterretning å ha full oversikt over Kirkenes.

- Har ansvar

Også tidligere etterretningsoffiser og -sjef Ola Kaldager kunne fortelle at russiske spioner har full kontroll i nord.

- Det er utfordrende å få tak i folk i Kirkenes som ikke er kjent. Ingen E-tjeneste ville greie seg uten medhjelpere. Men de som gjør dette, har et moralsk og et sterkt sikkerhetsmessig ansvar så de ikke får problemer, som for eksempel Frode Berg endte opp med.

Ifølge Kaldager har FSB full kontroll i Murmansk, som er et svært strategisk og militært viktig område i Russland.

- FSB er harde i klypa. De er en stat i staten. Det ville være naivt å tro at det ikke foregår ganske kraftig etterretning og kontraetterretning på et sånt sted. Det må være utfordrende å få folk på norsk side til å jobbe inne i Russland. E-tjenesten er ikke noe vakkert syn, men det er nødvendig - dessverre, sa han.

- Skrekkopplevelse

Berg mener spesielt E-tjenestens bruk av folk i lokalmiljøet i grensekommunene Sør-Varanger og Kirkenes er feil.

– Vi må ha en E-tjeneste, og de må gjerne drive på, men jeg synes det er amatørmessig at de bruker folk fra lokalmiljøet som til daglig ellers driver med folk-til-folk-arbeid, sa han til pressen etter at han kom ut fra rettssalen.

Også Ølen Betong har anført at norsk etterretning opptrådte amatørmessig og lite diskret overfor de to ansatte i firmaet som ble kontaktet.

– I min sak har de også opptrådt amatørmessig. Jeg synes det er uvirkelig når jeg tenker over det som har skjedd. Jeg kjenner disse tjenestene såpass godt, og håper dette er et engangstilfelle, sier Berg.

Han har medfølelse for de to i Ølen Betong som ble tatt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

- Det er en skrekkopplevelse for en vanlig mann fra gata. For min del har jeg jobbet i 26 år sammen med kolleger fra FSBs grensetjeneste, så jeg kjenner miljøet, men for en utenforstående er det selvfølgelig en skremmende opplevelse, sier Frode Berg.