Fra mandag i forrige uke til mandag denne uken falt oljeprisen fra 53 dollar pr. fat til 33 dollar pr. fat, målt ved prisen på såkalt Brent-olje.

Tirsdag ettermiddag var noe av dette hentet inn igjen og prisen var oppe i drøyt 37 dollar pr. fat.

Prisfallet skulle i utgangspunktet bety et kraftig kutt i kostnadene for land som er brukere av olje.

Men i all dramatikken på børsene mandag var det få stemmer som var opptatt av dette kostnadskuttet for store deler av verdensøkonomien. Sammenhengene er ikke som før.

USA er blitt produsent

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i meglerhuset DNB Markets peker på at USA de siste årene er blitt en stor oljeprodusent. Utvinningen av skiferolje har snudd opp ned på verdens oljemarkeder.

– Amerikanske oljeprodusenter er svært sensitive overfor oljeprisene fordi de har relativt høye kostnader. Disse selskapene blir hardt rammet på børsene i USA når oljeprisen synker, sier han.

Dette smitter over på europeiske aksjemarkeder. Samvariasjonen som er mellom ulike regionale aksjemarkeder er stor.

– Lavere oljepriser er jo i utgangspunktet bra for Europa og Kina, som er store forbrukere av olje. Men det ser ut som om effekten via USAs aksjemarked dominerer på børsen, sier Magnussen.

Hasan Jamali / AP

Lave oljeinvesteringer dominerer

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Norge peker tilbake på prisfallet i 2014 når hun skal vurdere effektene av lavere oljepriser.

– Da var forventningen at dette ville virke positivt for de oljeimporterende landene og være bra for verdensøkonomien samlet. Men det viste seg at fallet i oljeinvesteringene dominerte. Lavere oljepriser ble ikke samlet sett positivt for verdensøkonomien, sier hun

– Hva venter du nå?

– Vi ser en klar mulighet for at dette vil gjenta seg. Nå er USA blitt en stor produsent av olje, og rammes annerledes enn før av lave oljepriser, sier hun.

Due- Andresen er opptatt av at koronasmitten rammer en verdensøkonomi som var svak allerede.

– Den globale veksten i verdens industri var nede i null, sier hun.

Ikke bra for Norge

For Norge betyr lavere oljepriser lavere inntekter og lavere investeringer i oljeleting og oljeutvinning.

Også Magnussen i DNB viser til prisfallet som startet sommeren 2014.

– Den gangen var kostnadsnivået høyt og oljeselskapene kunne holde aktiviteten oppe ved å kutte kostnader. Denne mulighetene er mye mindre nå, og prisfallet vil kunne ramme hardere, sier han.

På den annen side:

– Utsiktene for de norske oljeinvesteringene i årene fremover var ikke veldig lyse før koronautbruddet kom. Nye store funn er nødvendig for å holde aktiviteten oppe, sier han.

Koronaviruset trenger dermed ikke bety veldig mye fra eller til langs en underliggende nedadgående bane for oljeinvesteringene.

– Men det er klart at letevirksomheten vil bli rammet av lavere oljepriser, sier Magnussen.