Idet Oslo Børs åpnet for uken mandag morgen, var prisen for et fat nordsjøolje på rundt 66 dollar – nesten 9 prosent mer enn hva fatet gikk for fredag kveld. På det meste steg oljeprisen med snaut 20 prosent som følge av frykt for konsekvensene av helgens angrep mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia vil ha for den globale oljeforsyningen fremover.

Ifølge Bloomberg er prishoppet det høyeste på nordsjøolje siden lanseringen i 1988. DNBs analyseavdeling opplyser at prisoppgangen er den sterkeste siden Irak invaderte Kuwait i 1990.

Prishoppet kan få store økonomiske konsekvenser for andre oljeprodusere land – som Norge. I revidert nasjonalbudsjett ble det beregnet at den norske stat tar inn 262,9 milliarder kroner på oljevirksomheten i år. Her er det lagt til grunn at oljeprisen mot utgangen av 2019 vil ligge 3,9 dollar lavere enn det den gjør nå.

Equinor steg nesten 5 prosent umiddelbart etter børsåpning, mens Aker BP stiger 5,5 prosent og DNO er opp 5,40 prosent.

Tror prisen kan stige mot 70 dollar fatet

Økningen i oljeprisen var ventet og kommer som følge av angrepet som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

– Dette har man fryktet i mange år, for når det skjer noe med Saudi-Arabias oljeproduksjon er det snakk om så store volumer, sa Thina Margrethe Saltvedt, energianalytiker i Nordea, i helgen.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Eksplosjoner utløste branner ved anleggene, og Saudi-Arabia er blitt nødt til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dette utgjør over 5 prosent av verdens oljeforsyning.

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener oljeprisen kan stige til nærmere 70 dollar fatet.

«Før hele anlegget er oppe og går igjen snakker vi nok om uker. Det kan legge press på oljeprisen fremover, og vi tror vi kan se nivåer opp mot 70 dollar per fat. Både OPEC og USA har også betydelige lagre med olje som vil benyttes for å dekke inn den tapte produksjonen, det taler for at oljeprisoppgangen kan være midlertidig», skriver han i sin morgenrapport.

Planet Labs Inc

Like før oljeprisen gikk litt tilbake meldte USAs president Donald Trump på Twitter at han åpner for å bruke USAs oljereserver for å møte etterspørselen av olje etter angrepet for tilfredsstille markedet.

Trump skriver også at han har informert aktuelle statlige myndigheter om å fremskynde godkjenninger av oljerørledningene som for tiden er i en behandlingsprosess i Texas og andre stater.

Vil få produksjonen i gang igjen

Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco sier de jobber på spreng for å få i gang produksjonen igjen og sier de vil komme med uttalelser mandag.

Ifølge Wall Street Journal vil produksjonen være tilbake med en tredjedel mandag, men ifølge andre medier vil det ta flere dager – om ikke måneder – å reparere anlegget.