Hun flyttet laks for 250 millioner kroner i helgen: – Den store katastrofen ser ut til å være unngått

Daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood har i løpet av helgen evakuert laks med salgsverdi på rundt 250 millioner kroner.

Hensikten har vært å redde fisken fra den voldsomme oppblomstringen av algen Chrysochromulina leadbeateri, som har ført til den mest omfattende fiskedøden i Norge siden 1991.

– Det har vært en stor jobb, men det har ikke vært dødelighet blant den fisken vi har flyttet, sier hun.

Laksen er flyttet fra innløpet til Øksfjorden øst for Svolvær til et anlegg Ellingsen har i Raftsundet lenger vest.

Algene skader gjellene på oppdrettsfisk og gjør at fisken ikke får i seg nok oksygen. Villfisk svømmer unna trusselen, men fordi oppdrettslaksen ikke har noen mulighet til å flykte, er dette dødelig.

Ønsker seg mer fisk i anleggene

Mandag klokken 13 skal næringen møte fiskeriminister Harald T. Nesvik i Svolvær. Dit skal også Ellingsen.

– Vi er spent på om det vil bli endringer i rammebetingelsene. For eksempel ville det vært til stor hjelp hvis vi i den nærmeste fremtiden kunne hatt mer fisk i merdene enn det som nå er grensen. Da kunne vi raskere tatt inn igjen det som er tapt, og vi kunne fått en kortest mulig stopp i slakteriene, sier hun.

Erstatning for tap slik bøndene fikk etter tørkesommeren i fjor, har hun liten tro på.

– Næringen har tjent gode pengene de siste årene. Vi er robuste, selv om pengene nå renner fort ut, sier hun.

Så langt har oppblomstringen ifølge Fiskeridirektoratet ført til at 13.200 tonn fisk er død.

I et ansalg har direktoratet brukt en kilopris på 62 kroner. Det gir et tap på drøyt 800 mill kroner. Men den døde fisken har ikke slakteklar vekt, så tapt salgsverdi ute i markedet er mye høyere. Avisen Dagens Næringsliv har anslått tapet til drøyt 2 milliarder kroner.

Fakta: Dødsalgen i nord Alger er i hovedsak ufarlige for annet liv i havet. De er egentlig «havets gress» og danner grunnlaget i næringskjeden i havet. Algen som nå tar livet av oppdrettsfisk er planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig om våren, men som oftest i lavt antall. En sjelden gang skjer det oppblomstringer. Da blir den skadelig. Det var en større oppblomstring våren 1991 og en mindre i mai 2008. Villfisk svømmer vekk fra algene og blir ikke skadet. Oppdrettslaks kan ikke flykte. Gjellene blir skadet, slik at fisken ikke får nok oksygen. Algen forbruker næringssalter. Når de er brukt opp, vil algene dø ut. Blir de transportert til områder som fortsatt har næringssalter, vil oppblomstringen kunne forsette. Vind og turbulens i vannet fører til at oppblomstringen avtar. Kilde: Havforskningsinstituttet. X

Er ikke som bøndene

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i oppdretternes næringsorganisasjon Sjømat Norge vil ikke uten videre stille seg bak Ellingsens ønske. Han vil diskutere saken med næringen og de ansattes organisasjoner først.

– Men det er fornuftig å fokusere på avhjelpende tiltak som ikke er av økonomisk art, sier han.

Heller ikke han har tror på erstatning fra staten.

– Det er forskjell på norske bønder og havbruksnæringen, sier han.

En viktig forskjell er at bøndene har mye av inntektene fra en avtale med staten og lever innenfor tollmurer. Havbruksnæringen har de siste årene gått med store overskudd og selger det aller meste av produksjonen i utlandet.

Skal flytte laksen én gang til

Men Ellingsens flytting er midlertidig. Laksen må flyttes én gang til.

– Ett alternativ er å flytte den tilbake til anlegget der den var. Men det avhenger av algesituasjonen der, sier hun.

Det er mer å tenke på:

– I tillegg må vi vurdere om vi kan sette ut smolt, slik vi opprinnelig hadde planlagt. Vi må også vurdere når vi kan starte å fôre fisk vi har flyttet, sier hun.

Smolt er settefisk som skal fôres opp til slaktevekt.

Ellingsen skryter av samarbeidet med Fiskeridirektoratet sentralt og i Nordland.

– De har vært tett opp i situasjonen, sier hun.

Direktoratet meldte i helgen om bare små endringer i algesituasjonen. I løpet av helgen meldte oppdretterne om liten eller ingen dødelighet blant laksen i Troms og Nordland.

Ivar Johnsen, Nordlaks

Strømmen går rett vei

Nordlaks er det andre store selskapet som har anlegg i faresonen. De har flyttet fisken i to anlegg til Hadsel i Vesterålen. Den siste flytteaksjonen ble avsluttet i helgen.

De har fremdeles to anlegg i Øksfjorden, som har vært i faresonen de siste dagene.

– Det ser ut som om strømmen nå går ut av Øksfjorden, så det ser positivt ut, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen I Nordlaks.

Nordlaks mister all laksen i et anlegg i Astafjorden i Troms tidlig i forrige uke. Ellingens mistet laksen i et anlegg i Ofotfjorden.