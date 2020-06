Norges Bank ser for seg at den historisk lave renten kan bli satt opp fra slutten av 2022, viser sentralbankens ferske pengepolitiske rapport torsdag.

Sentralbanken holdt som ventet renten uendret på null prosent.

Den nye rentebanen viser hva sentralbanken vurderer som den mest sannsynlige renteutviklingen de neste årene.

Venter flere renteøkninger

Prognosen viser nå at styringsrenten trolig vil bli satt opp flere ganger, mens den tidligere har signalisert uendret rente ut hele prognoseperioden.

Den første renteøkningen kan komme i fjerde kvartal 2022, før renten kan bli satt opp en eller to ganger til i løpet av 2023, viser prognosen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier under pressekonferansen at han ser for seg rentehevinger fra andre halvår 2022.

Norges Banks renteprognose

Nordea-strateg Joachim Bernhardsen sier de nye rentesignalene «virker ganske fornuftig».

– I mai var usikkerheten total. Både Norges Bank og vi var usikre på veien videre. Nå ser norsk økonomi ut til å gå greit. Ledigheten er fortsatt høy, men har falt markant. Oljeprisen har kommet opp og boligmarkedet ser ut til å gå greit. Det taler for at renten settes opp tidligere enn man så for seg i mai, sier han.

Sentralbanken kuttet renten til null for første gang i historien i mai, og har dermed kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng siden starten av coronakrisen i mars.

Ser lyspunkt i norsk økonomi

Nedstengningen og smitteverntiltakene førte til en kraftig brems i den økonomiske aktiviteten og en brå oppgang i arbeidsledigheten.

Rekordlave renter kombinert med omfattende krisepakker fra regjeringen, har bidratt til å holde boligmarkedet og det private forbruket oppe under krisen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i midten av mai at den gradvise åpningen av samfunnet trolig betyr at det verste kan være bak oss.

Norges Bank skriver nå at aktiviteten i økonomien er på vei opp igjen og viser til den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

«Folk har begynt å leve mer som normalt og bruker mer penger. Boligprisene falt i mars, men nå har de økt igjen. I tillegg har oljeprisen steget en del. Mange av dem som var permittert er tilbake på jobb, og arbeidsledigheten har falt raskt», skriver sentralbanken.

Norges Bank understreker likevel at det fortsatt er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover.

«Mye vil avhenge av den videre smittespredningen. Vi tror at arbeidsledigheten vil falle videre, men at det vil ta tid før aktiviteten i økonomien er like høy som den var før krisen», skriver sentralbanken.

Norges Bank viser også til at planen er å holde renten på rekordlave null prosent en «god stund» fremover.

«Etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres, vil renten settes gradvis opp», skriver sentralbanken.