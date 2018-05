EØS-tilsynet ESA har foreløpig konkludert med at selskapet har misbrukt markedsmakten sin i Norge.

ESA åpnet sak mot Widerøe i 2016, to år etter at overvåkingsorganet gjennomførte en razzia i selskapets kontorer. Dagens nyhet er altså at ESA holder fast på mistankene om brudd på EØS’ konkurranseregler.

– Nå er vi kommet så langt at vi har gitt Widerøe beskjed om helt konkret hva det er vi mener de har gjort seg skyldige i. Vi har presentert Widerøe med en serie foreløpige konklusjoner, sier konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA til Aftenposten.

Han understreker at dette er foreløpige, ikke endelige, konklusjoner.

ESA mener Widerøe holdt konkurrenter unna

Anbudsruter, også kalt FOT-ruter («Forpliktelse til offentlig tjenesteyting»), utgjør en betydelig andel av Widerøes omsetning. Disse rutene er finansiert av staten, og legges ut på anbud, for eksempel for fem år av gangen.

Kritieriene for å vinne disse anbudene går blant annet på pris og sikkerhet.

For å delta i mange av disse konkurransene var det tidligere nødvendig for flyselskapene å ha et satellittbasert innflyvningssystem. Systemet, SCAT-1, er installert på mange regionale flyplasser i Norge for å sikre sikker innflyvning på steder med vanskelige forhold. Flyene måtte ha egne mottagere installert om bord for å kunne kommunisere med systemet.

– ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottagerne. På den måten synes Widerøe å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene, skriver ESA i en pressemelding.

– Selskapet med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen, sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker, ifølge NTB.

Fakta: Widerøe Nordens største regionale flyselskap, etablert i Oslo i 1934, nå med hovedkontor i Bodø. Har i dag cirka 3000 ansatte, 41 fly av typen Bombardier Dash-8 med 39 til 78 seter og et fly av typen Embraer E190-E2. Flyr til omtrent 46 destinasjoner i Norge og utlandet. Eies av transportselskapene Torghatten ASA og Fjord1 ASA.

Risikerer 400 millioner i bot

Widerøe har nå frist til 3. juli med å komme med et skriftlig tilsvar. Selskapet kan også kreve en muntlig høring.

Etter det, gjør ESA en ny vurdering, før det eventuelt blir aktuelt å ilegge bot.

– Bøter beregnes ut fra omsetningen som er berørt, altså hvor stort salg det har vært i de berørte markedene, hvor grov er overtredelsen er og hvor lenge det har pågått, forklarer Mathisen.

Det er et tak på boten på 10 prosent av foretakets årlige omsetning.

– Det vil ikke si at det er det boten eventuelt vil bli, men den kan ikke bli mer enn 10 prosent, sier han.

Widerøe har de siste årene omsatt for omkring 4 milliarder kroner. I verste fall risikerer altså Widerøe en bot på inntil 400 millioner kroner.

Mistankene retter seg mot flyvningene i anbudsrundene fra 2012 (Vestlandet, Helgeland, Lofoten og Vesterålen) og 2013 (Finnmark). De berørte flyvningene strekker seg noen år fremover i tid.

Carl Alfred Dahl

Widerøe: – Overrasket

Flyselskapet svarer at de er overrasket over varselet fra ESA.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe's Flyveselskap AS.