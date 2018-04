Rett over påske ble det slutt på muligheten for å bestille Widerøe-reiser på SAS’ nettside.

– Skal du kun reise med Widerøe, må reisen heretter bestilles på wideroe.no eller via ditt reisebyrå, skrev selskapet i en e-post til kundene i forrige uke.

Dette er imidlertid bare én av flere nyheter som kan tolkes som tegn på at Widerøe og SAS ikke er like gode venner som de var for bare et par år siden.

Selv om Widerøe er med i SAS’ bonusprogram EuroBonus, og dermed er tilknyttet Star Alliance, har det grønnhvite selskapet nå en rekke samarbeid med flyselskaper i konkurrerende allianser.

Widerøe + Norwegian = sant

26. januar i år ble det klart at SAS’ erkerival Norwegian inngår samarbeid med Widerøe. Det betyr at man kan få gjennomgående billett med overgang fra en Widerøe-rute på kortbanenettet til en innenlands Norwegian-rute, og omvendt. Dermed spisses konkurransen mellom SAS og Norwegian til enda mer.

Widerøe + KLM = sant

21. februar i år inngikk KLM en lignende avtale med Widerøe. Avtalen innebærer at man kan bestille gjennomgående billett fra Distrikts-Norge til Amsterdams omfattende nettverk rundt om i verden. I praksis betyr dette at man kan fly med Widerøe til Oslo, Bergen og Trondheim, og derfra med KLM til Amsterdam og videre ut i verden.

KLM er, sammen med blant andre Air France, Aeroflot og China Airlines, medlem i alliansen Skyteam.

Fakta: Widerøes Flyveselskap Nordens største regionale flyselskap, etablert i Oslo i 1934. Har nå hovedkontor i Bodø. Har i dag cirka 3000 ansatte og 41 fly av typen Bombardier Dash 8 med 39 til 78 seter. Har bestilt tre fly av typen Embraer E190-E2 med 114 seter. De tre første leveres i april, mai og juni. Har opsjon på ytterligere 12 fly i serien (med mulighet for 90 til 114 seter) frem til 2021. Widerøe flyr til 46 destinasjoner i Norge og utlandet. Eies av transportselskapene Torghatten ASA og Fjord1 ASA.

Widerøe + Finnair = sant

3. oktober inngikk Finnair en avtale som går ut på at det finske selskapet leier Widerøe-fly med besetning (såkalt wet lease) til ruter fra Bergen og Tromsø til Helsingfors.

Med Finnairs store rutenett videre østover, åpner dette for enklere reise fra Vest- og Nord-Norge til Asia. Dermed får SAS hardere konkurranse på trafikken fra Norge til Tokyo og Kina.

Finnair er del av alliansen Oneworld, sammen med blant andre British Airways, Iberia og Qatar Airways.

Widerøe + SAS = også fortsatt sant

Widerøe-sjef Stein Nilsen sier selskapet har avtaler med cirka 60 selskaper sånn at kundene kan knytte sammen to billetter og reise gjennomgående.

– Vi prøver å kjøre en strategi hvor vi kan koble oss til flest mulig. Finnair har tyngdepunkt mot Asia, SAS mot USA, KLM mot Sør-Amerika og Midtøsten, sier han.

Carl Alfred Dahl

– Hvordan påvirker alle disse avtalene forholdet til SAS, som har vært ganske tett?

– Også i den tiden da SAS eide Widerøe hadde vi mer enn 50 interline-avtaler, inkludert med KLM og Air France. SAS er og blir vår viktigste samarbeidspartner, sier Nilsen og konkluderer med at det er liten dramatikk i denne utviklingen.

– Naturlig og ryddig konsekvens

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS tar ikke Widerøes nye avtaler særlig tungt.

– Det at priser på rene Widerøe-reiser nå er tatt ut av SAS-appen og SAS.no, er kun en naturlig og forretningsmessig ryddig konsekvens av at selskapet hverken eies av SAS eller inngår i SAS-gruppen lenger. Dette er det ikke noe bemerkelsesverdig ved, sier han.