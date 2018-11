«Barnetrygden er (...) det mest effektive tiltaket mot den økende barnefattigdommen. KrF øker barnetrygden med 3200 kroner i året per barn.»

Slik er det skrevet i Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2019. Forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF pågår for fullt på Stortinget.

Et offentlig utvalg har utredet offentlig støtte til barnefamiliene og la i fjor frem beregninger som viser at det finnes adskillig sterkere virkemidler mot barnefattigdom.

Dette er barna

Med den mest vanlige definisjonen lever drøyt 11 prosent av norske barn under 18 år i fattigdom, ifølge den offentlige utredningen. Det tilsvarer rundt 128.000 barn.

Fattigdomsgrensen er definert ved 60 prosent av den midterste inntekten i en rekke der alle familier blir stilt etter hverandre etter stigende inntekt (se faktaboks).

Fakta: Inntekt og fattigdomsgrense I alle analysene er familienes samlede bruttoinntekt etter skatt delt på antall familiemedlemmer. Det er gjort på en måte som tar hensyn til kostnaden ved å ha barn og at det er billigere å bo to sammen. Dette gir en korrigert inntekt pr. familiemedlem i hver familie. Alle innbyggerne blir deretter stilt etter hverandre etter stigende korrigert inntekt. To ulike fattigdomsgrenser er definert som 50 og 60 prosent av den midterste inntekten i denne oppstillingen. Den siste er den vanligste å bruke.

KrFs økte barnetrygd betyr samme beløp til alle barn og 4 mrd. kroner ekstra i året. Det betyr styrket økonomi, også for familiene der barna ikke lever i fattigdom.

Forslaget betyr at:

barnetrygden vil øke med rundt 450 millioner kroner pr. år til barnefamilier under fattigdomsgrensen

den vil øke med drøyt 3,5 milliarder kroner til andre barnefamilier

Fakta: KrFs forslag til økt barnetrygd Satsen i barnetrygden er 970 kroner pr. måned pr. barn. Det tilsvarer 11.640 kroner pr. år. Enslige forsørgere får mer. KrF vil øke den til 14.840 kroner pr. år fra 1. mars neste år. Økningen er 27,5 prosent og 267 kroner pr. måned. I statsbudsjettet 2019 anslår Regjeringen de samlede utgiftene til 14,8 mrd. kroner. KrF-forslaget øker dette med 4 milliarder kroner på årsbasis. Økt barnetrygd er finansiert med økt trinnskatt for dem som i 2018 tjener over 237.900 kroner. Satsen i barnetrygden har stått stille med uendret kronebeløp siden 1996.

7000 færre fattige barn

I et vedlegg til fjorårets utvalgsrapport analyserer forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) effektene av ulike former for skattlegging og behovsprøving av barnetrygden.

Fordelingseffektene av en ren satssøkning i barnetrygden er ikke særskilt analysert i vedlegget. Men basert på alternativer som ligner og andre beregninger kan reduksjonen i andelen barn under fattigdomsgrensen anslås til 0,6 prosentenheter i KrFs forslag.

Det betyr at antallet barn under grensen blir redusert med nesten 7000 barn, gitt den valgte definisjonen på fattigdom.

Alle familier med barn vil få styrket familieøkonomien med 3200 kroner pr. barn pr. år. Men fordi dette er et likt kronebeløp for alle, vil det veie aller mest for familiene under fattigdomsgrensen.

Skatt på barnetrygden

Effekten av å skattlegge barnetrygden er i utredningen gjort under forutsetning av at de økte skatteinntektene blir brukt til å øke satsen.

Dette reduserer antallet fattige barn med rundt 3500, ifølge beregningene i vedlegget til rapporten.

Anslaget bygger på at barnetrygden blir skattlagt som en del av mors arbeidsinntekt.

– Dette er en beskjeden reduksjon i antallet fattige barn, sier forsker Thor Olav Thoresen i Statistisk sentralbyrå. Han var en av forskerne som laget vedlegget, og han er medlem i utvalget som utredet støtten til barnefamiliene.

Behovsprøve barnetrygden

Ved behovsprøving blir barnetrygden kuttet i takt med at familiens samlede inntekt stiger over visse beløp.

Sparte utgifter til barnetrygd blir brukt til å øke satsen i barnetrygden. Statens netto utgifter blir ikke påvirket.

Dette virker slik på barnefattigdommen:

Et kutt i barnetrygden med 100 kroner for hver 1000-lapp i familiens samlede inntekt som overstiger 450.000 kroner, vil redusere antall fattige barn med rundt 40.000. Reduksjonen er nesten en tredjedel .

. Satsen kan i dette alternativet øke med 160 prosent, og barnetrygden blir rundt 30.000 kroner pr. år pr. barn.

Mildere alternativer med kutt i barnetrygden først når familiens samlede inntekt overstiger 750.000 kroner, vil kunne redusere antall fattige barn med rundt 15.000.

Satsen kan med slik inntektsprøving øke med nesten 60 prosent og bli 18.300 kroner pr. år.

– En reduksjon med en tredjedel er en sterk effekt. Varianten med å starte behovsprøvingen på høyere inntekter er noe svakere, men likevel klart sterkere enn å skattlegge barnetrygden, sier Thoresen.

Svekker lysten til å jobbe

Men sterkere omfordeling på denne måten har en viktig negativ side.

– Behovsprøvingen innebærer at økt inntekt fører til redusert barnetrygd. Den gjør det mindre lønnsomt å jobbe og tjene mer. Arbeidstilbudet vil synke, sier Thoresen.

Behovsprøvingen er som å øke skatten på den sist tjente kronen.

Anslag fra utvalget tyder på at arbeidstilbudet vil synke 1,7–2,5 prosent ved behovsprøvingen slik den er omtalt over. Det tilsvarer 50.000–60.000 personer og er den store kostnaden ved å målrette barnetrygden gjennom behovsprøving.

Den antatte virkningen er desidert sterkest for kvinner.

To ulike tilrådinger

Utvalget delte seg i to i sine anbefalinger. Et flertall gikk inn for å gjøre barnehagen gratis for alle.

– Målet er på gjøre deltagelsen enda høyere enn i dag. For å finansiere dette, uten å bruke mer penger på statsbudsjettet, forslo vi å målrette barnetrygden mer mot de fattigste familiene, sier forsker Simen Markussen ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

I flertallets forslag ga dette også rom for å øke satsen i barnetrygden noe.

– Ulempen med forslaget er at mottagerne får litt mindre igjen for økt yrkesdeltagelse, sier Markussen.

Dermed vil trolig arbeidstilbudet bli svekket.

Et mindretall ville heller skattlegge barnetrygden, bruke de økte skatteinntektene til å øke satsen og i tillegg styrke barnetrygden med 2, 5 milliarder kroner.

– Dette vil gi grunnlag for å øke satsene med nesten 80 prosent, slik at årlig barnetrygd blir drøyt 20.000 kroner pr. barn. Barnetrygden bør fortsatt være en ordning som kompenserer alle barnefamilier for noe av kostnaden ved å ha barn, sier Thoresen i SSB.