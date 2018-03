Jobbekspertene: Det er for vanskelig å regne ut pensjon

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål:

Jeg har vært inn på kalkulatoren til NAV for å regne ut hva jeg får i pensjon om jeg starter å ta den ut neste år. Det står at jeg må krysse av for om jeg er i offentlig sektor eller privat sektor. Hva er riktig for meg? Jeg trodde vi var i privat sektor ettersom vi ble skilt ut fra det offentlige for mange år siden. En kollega sier jeg skal krysse av for offentlig sektor. Jeg har også sjekket andre kalkulatorer på nettet, men synes det er vanskelig å skjønne dem også. Må det være så vanskelig?

Privat

Jobbeksperten:

Det trenger nok ikke å være så vanskelig, men du er slett ikke alene om å oppleve det som vanskelig å forstå de ulike kalkulatorene. Vi får stadig henvendelser fra personer som sliter med å finne frem i pensjonsjungelen, og som er usikre på hva de skal fylle inn hvor.

Det sier seg selv at feil input gir feil svar, så selv om det er flott med mange kalkulatorer, kan det dessverre også fort bli kilde til feil svar hvis man ikke vet hvordan de skal brukes/leses.

Privat, men offentlig

Det høres unektelig ut som om du jobber i en fristilt virksomhet som har rett, men ikke plikt til å ha offentlig tjenestepensjonsordning. Sånn sett er du i privat sektor, men har offentlig tjenestepensjon. I NAV-kalkulatoren skal du likevel krysse av for at du er i offentlig sektor. Sånn sett er det litt misvisende at kalkulatoren referer til hvilken sektor man jobber i, ikke hvilket tjenestepensjonsregime man er omfattet av.

Hva gjelder de andre kalkulatorene du refererer til, er det vanskelig å si noe generelt uten å vite hvilke du konkret har vært inne på.

Alexandra Plahte

Les også: