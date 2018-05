Telemarksforskning har analysert sammenhengene mellom inntekter, kostnader, overskudd og eierskap for ulike typer private barnehager.

To konklusjoner er:

Private barnehager som inngår i store kjeder har større overskudd enn andre typer private barnehager.

De har også lavest bemanning blant private barnehager.

Rapporten er laget for kunnskapsdepartementet. Den deler de private barnehagene inn i fire typer: Kjedebarnehager som er aksjeselskaper, foreldredrevne barnehager, barnehager som er enkeltstående aksjeselskaper og «andre» eiertyper.

De fire største konsernene er FUS-barnehagene eid av Trygge Barnehager, Læringsverkstedet, Espira og Norlandia.

Rapporten utnytter data for rundt 1850 private barnehager. Det er ikke gjort noen direkte sammenligning med kommunale barnehager.

Fakta: Private barnehager Halvparten av barnehagebarna går i private barnehager. Om lag en fjerdedel av de private barnehagene er organisert i konsern/kjeder med mer enn ti barnehager. Om lag 40 prosent av barn i private barnehager går i én av disse kjedene. De fire største konsernene er FUS-barnehagene (eid av Trygge Barnehager AS), Læringsverkstedet, Espira og Norlandia. Disse fire kjedene eier om lag 16 prosent av alle private barnehager. Om lag 30 prosent av barna som går i private barnehager går hos én av disse fire kjedene. Kilde: Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Bemanningsnorm på vei

Rapporten kommer rett før Stortinget skal sluttbehandle Regjeringens forslag om bemanningsnorm. Forslaget er en norm på seks barn i aldersgruppen 3–6 år pr. voksen og tre barn i alderen 1–3 år pr. voksen.

Også de rødgrønne har tidligere forslått en bemanningsnorm. Det går dermed i retning av et klart flertrall for norm på Stortinget.

En innvending mot normforslaget er at det vil øke kostnadene for små barnehager drevet av foreldre, lag, organisasjoner og andre ideelle interesser.

De små har flest ansatte

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener rapporten tar bort kraften i dette argumentet:

«I debatten om bemanningsnormen har det vært bekymring for at de minste og enkeltstående barnehagene som vil få problemer, men analysene fra Telemarksforskning viser tvert imot at de små barnehagene har den høyeste bemanningen», skriver han i en e-post til Aftenposten.

I stedet er det de store kjedene som vil få spist opp noe av sine overskudd fordi de må ansette flere:

«Rapporten viser imidlertid at kjedebarnehagene har noe lavere bemanning enn de andre private barnehagene, og det er kjedebarnehagene som kan få sine overskudd redusert ved innføringen av bemanningsnormen», skriver Sanner.

Årsaker til høyt nivå

Kjedebarnehagene har høyere overskudd enn de andre typene private barnehager.

Telemarksforskning har stilt spørsmålet: Skyldes at de har høyere inntekter enn andre typer private barnehagene eller skyldes at de driver mer effektivt?

– Det er lite som tyder på at det høyere overskuddet skyldes at kjedene har en mer effektiv administrasjon. En del av de høyere overskuddene skyldes heller lavere bemanning enn i andre private barnehager, sier seniorforsker Trond Erik Lunder i Telemarksforskning.

Han tror bemanningsnormen vil utjevne forskjellene mellom de ulike typene private barnehager.

– Etter all sannsynlighet vil bemanningsnormen slå ut i mindre overskudd for kjedebarnehagene fordi disse har den laveste bemanningen i utgangspunktet, sier Lunder.

Frp-leder Siv Jensen liker ikke det som skjer på Stortinget, men Regjeringen skal samtidig sjekke pengestrømmene:

Virkning av økt tilskudd

De kommunale tilskuddene skal ideelt sett reflektere det lokale kostnadsnivået. Rapporten har sett på hvordan høye og lave offentlige tilskudd, samt økte tilskudd over tid, påvirker barnehagenes drift.

– Når tilskuddsnivået er høyt eller økende, så tilpasser kjedebarnehagene seg med både høyere overskudd og høyere kostnader. De andre private barnehagene tilpasser seg bare ved å øke kostnadene, for eksempel ved å ha flere ansatte pr. barn, sier Lunder.

Skillet kommersielle og ideelle

Noen stemmer i debatten vil skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager i den offentlige reguleringen.

Rapporten fra Lunder og Telemarksforskning finner små forskjeller mellom enkeltstående aksjeselskaper (kommersielle) og foreldredrevne barnehager (ideelle). Forskjellene er små når det gjelder økonomiske størrelser som for eksempel overskudd og bemanning.

– Dette viser at det blir svært krevende hvis reguleringen skal skille mellom kommersielle og ideelle barnehagedrivere. Det er ingen systematiske forskjeller mellom disse, sier han.