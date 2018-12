Det nye spareprogrammet har fått navnet #Focus2019 og skal etter planene spare selskapet for 2 milliarder kroner i året som kommer, heter det i børsmeldingen som ble lagt ut julaften.

En oppdatering av virkningen av spareprogrammet skal legges frem når resultatet for første kvartal presenteres.

I tillegg opplyser selskapet at finansieringen nå er på plass for alle fly som skal leveres i løpet av første halvår 2019. Det er også underskrevet en intensjonsavtale om salg av ytterligere to fly i løpet av de første tre månedene etter årsskiftet. ’

I tillegg har flyselskapet kommet frem til en avtale med Rolls-Royce, som har levert motorene som har skapt mange problemer på Norwegians Dreamliner-fly. Innholdet i avtalen er hemmelig, men flyselskapet sier den vil ha en positiv effekt fra første kvartal neste år.

Selskapet varslet allerede før sommeren at det kunne få problemer med Rolls Royce Trent 1000-motorene på en del av Boeing 787 Dreamliner-flyene. Det er disse maskinene Norwegian bruker på størsteparten av sine ruter fra Europa til Asia og Nord- og Sør-Amerika.

En feil på viftebladene gjør at de slites ut raskere enn planlagt. Dermed har de berørte flyene vært nødt til å få påmontert nye motorer. Dette har ført til kansellerte flyvninger og kostbar innleie av erstatningsmateriell for flyselskaper over hele verden, deriblant japanske Ana, Air New Zealand og Norwegian.

– Innleien har vært svært skadelig. Det har påført skade på vår merkevare, sa Kjos i en telefonkonferanse i slutten av oktober.

Han sa også at motortrøbbelet ville koste Norwegian én milliard kroner i kompensasjon til passasjerene utover det selskapet regner med å få i erstatning fra leverandøren.

Han sa også at Rolls Royce forespeilet en løsning på problemet før årsskiftet.

– De har et mål om å fikse motorproblemene før årsskiftet. Men vi regner med det vil ta mer tid. Vi antar at dette vil strekke seg ut i januar og februar, sa Kjos.