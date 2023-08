Studenten Ailin (22) må betale 2000 kroner mer i måneden

I fjor betalte UiA-student Ailin Ramsland (22) 6300 kroner for boliglånet sitt. Siden da har renta steget seks ganger.

Siden student Ailin Ramsland (22) flyttet inn i leiligheten på Grim for 11 måneder siden, har renta gått opp seks ganger. Det har gjort at hun må betale nesten 2000 kroner mer i boliglånsrenter. Vis mer

KRISTIANSAND: – Jeg er nødt til å ta kontakt med banken for å høre om jeg kan betale mindre i lån i to år fremover, hvis jeg skal ha råd til å bo i leiligheten, sier Ailin Ramsland (22).

I september i fjor kjøpte hun sin første bolig etter at hun bodde på hybel som hun leide av mora i Søgne. Pappaen bodde like over veien.

– Jeg kjente på at jeg hadde litt lite privatliv og at jeg ville bo mer sentralt da jeg skulle begynne å studere, sier 22-åringen.

Flere anbefalte henne å komme inn på boligmarkedet og kjøpe seg leilighet, i stedet for å betale leie til noen andre. Hun fikk med seg faren som medlåntaker.

2400 kroner mer i måneden

I høst begynner hun på andreåret i økonomi og administrasjon-studiet ved Universitetet i Agder.

For å få privatøkonomien til å gå rundt, har hun skaffet seg to jobber. Det gir henne nødvendig ekstrainntekt ved siden av studiestøtta, som ikke en gang dekker boutgiftene hennes.

– Jeg jobber noen helger på YX, og så er jeg tilkallingsvikar i barnehage, sier hun, og legger til at hun fremover vil be om enda flere vakter.

Fakta Ramslands privatøkonomi Boutgifter september 2022: Boliglånsrente: 2,49 % (6300 kroner)

Felleskostnader: 3800 kroner

Stipend og studielån: 8787,75 kroner

= minus 1312,25 kroner Boutgifter juli 2023 (før rentehevingen fra juni trer i kraft 10. august): Boliglånsrente: 4,39 % (8000 kroner)

Felleskostnader: 4500 kroner

Stipend og studielån: 8787,75 kroner

= minus 3712,25 kroner I tillegg får man som student utbetalt et storstipend på drøyt 25.000 i august og januar. Vis mer

I alt må hun ut med 12.500 kroner i måneden for leiligheten hun eier på Grim, før renta stiger med 0,5 prosentpoeng 10. august.

Da hun flyttet inn for ett år siden, betalte hun i overkant av 10.000 kroner.

I tillegg har hun også en bil som hun betaler ned lån på. Den er hun avhengig av for å komme seg til og fra jobb.

Denne informasjonen hang på skjermen i oppgangen i leilighetskomplekset, og viser at Nordea setter opp renta til 5,15 prosent (+ 0,5 prosent), som vil bli synlig på fakturaen fra august. Vis mer

Kan øke til 4,25 prosent

I perioden siden hun kjøpte boligen i september i fjor, har styringsrenta steget seks ganger med i alt 1,5 prosentpoeng.

Om noen uker venter økonomene at styringsrenta vil stige enda en gang, og i løpet av høsten indikerer Norges Banks prognoser at renta vil øke til 4,25 prosent.

– Dersom vi ikke hever renta, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i juni.

Bankenes boliglånsrente ligger ofte et prosentpoeng eller mer over styringsrenta, og mange boligeiere må derfor belage seg på at boliglånsrenta kryper opp til rundt seks prosent.

Ifølge sentralbanken vil det videre forløpet for renta avhenge av den økonomiske utviklingen.

«Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet», skrev Norges Bank i rentebeslutningen fra 21. juni.

Ailin Ramsland sier hun ikke hadde klart seg uten hjelp fra faren som stiller som medlåntaker. – Han har også vært tydelig på at jeg bare må spørre om penger hvis jeg trenger, men jeg vil jo klare meg selv, sier hun. Vis mer

Optimistisk

Student Ailin Ramsland forteller at hun ble gjort oppmerksom på at renta ville stige, men var ikke forberedt på at den skulle stige så mye som den har gjort.

– Jeg tenkte det ville gå greit, sier Ramsland, som hele veien har vært positiv til at det vil ordne seg.

Hun fortsetter:

– Mange har fått avtale med banken, hvor de kun betaler renter (avdragsfrihet). Det må jeg også prøve å få i årene jeg studerer.

Men ifølge boliglånsforskriftene må lånesummen være mindre enn 60 prosent av boligens markedsverdi for å kunne få avdragsfrihet.

Det er derfor ikke gitt at hun skal få dette fra banken sin.

– Jeg skal ta kontakt med min rådgiver og høre om hva som er mulig å gjøre. Jeg vil tro hun kan hjelpe med noe, men det gjenstår å se. Hvis ikke må jeg bare gjøre alt jeg kan; alt fra å bli enda mer bevisst på hva jeg kjøper i matbutikken, til å jobbe så mye jeg kan og bruke bilen så lite som mulig. Vis mer

Ifølge fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet kan det likevel være en mulighet å få avdragsfrihet hvis man søker om det.

– Men da vil lånet på sikt bli dyrere, og man vet ikke hvordan rentenivået kommer til å være i framtida. Noen banker er dessuten mer restriktive enn andre, sier han.

Jorge Jensen

– Er det noe annet man kan gjøre med situasjonen?

– En løsning kan være at hun kan se på de aller beste tilbudene hos bankene, og få renta ned noen desimaler. Unge vil ofte få rimelige tilbud – rimeligere enn godt voksne folk, forklarer Jensen.

Han forklarer at selv om sentralbanken setter opp styringsrenta, trenger ikke bankene å gjøre det samme.

– Det er en god anledning til å ta kontakt med banken nå som de tjener godt. Da har de gode forutsetninger for å komme kundenes krav i møte, sier Jensen.

Han mener rekordresultater fra ulike banker bør være noe som får forbrukerne til gode.

Selv om renteøkninger har gjort det dyrere å leve for studenten, har hun ikke gjort noen voldsomme grep for å få ned utgiftene. Vis mer

– Har du gjort noen grep selv etter hvert som det er blitt dyrere?

– Jeg har tenkt at jeg burde sette opp et regnskap for å få god oversikt, for jeg har ikke endret så mye på vanene mine, innrømmer hun.

Men hun har blitt mer bevisst når hun er i butikken.

– Det er faktisk veldig viktig. Jeg synes det er gøy å sammenligne priser, så jeg følger med på mattilbudsappen og bruker To good to go. To good to go.tjeneste med en mobilapplikasjon som kobler kunder til restauranter og butikker som har overskudd av usolgt mat. Men jeg kjøper fortsatt det jeg vil ha, og lever ikke på havregrøt og nudler – så ille er det ikke, sier studenten.

Hun innrømmer dog at hun har kuttet ut enkelte matvarer:

– Det har blitt så latterlig dyrt for en skinkepakke for eksempel, og agurken har steget fra 20 til 25 kroner. Det var surt.

Vis mer

Snart begynner også fadderuka, hvor 22-åringen skal være fadder for årets førsteårsstudenter.

– Blir det sosiale livet påvirket på noen måte?

– Det er egentlig litt som før. Jeg går jo litt på byen, men så kjøper jeg ikke drinker på byen, fordi det synes jeg er unødvendig dyrt, sier Ramsland, og legger til:

– Heldigvis tenker også vennene mine ganske likt. Så det er heller ikke noe problem å si at man ikke kan være med på noe eller kjøpe noe, fordi man ikke har så mye penger igjen en måned.