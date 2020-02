USAs største speiderorganisasjon slår seg selv konkurs

BSA er USAs største speiderorganisasjon, og også landets største ungdomsorganisasjon.

– BSA føler sterkt med alle ofre som er blitt misbrukt, og beklager dypt til alle som ble påført skader under sin tid som speidere, sier administrerende direktør Roger Mosby i en uttalelse tirsdag.

Her heter det også at organisasjonen vil bruke konkursen til å etablere et erstatningsfond for dem som har opplevd å bli seksuelt misbrukt mens de var medlemmer.

Med konkursbegjæringen håper den 110 år gamle organisasjonen å kunne fortsette virksomheten samtidig som den etablerer et stort erstatningsfond.

Begjæringen er levert til en føderal domstol i Wilmington i delstaten Delaware, og konkursen er ventet å bli en av de største og mest komplekse i amerikansk historie.

Et stort antall advokater har på vegne av tusenvis av menn saksøkt selskapet. De tidligere speiderne sier at de som barn og ungdommer ble seksuelt misbrukt av ledere.

Ved å begjære seg konkurs kan organisasjonen få utsatt behandlingen av disse søksmålene inntil videre. Men den må også regne med å måtte selge noen av sine mange eiendommer, deriblant leir- og naturområder, for å skaffe penger til erstatningsfondet.

– Speideraktivitetene vil fortsette under denne prosessen og i mange år framover, sier Evan Roberts, en talsmann for BSA.