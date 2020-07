IEA tror oljeforbruket vil ta seg opp

Oljeproduksjonen vil ta seg forsiktig opp i takt med økt forbruk og lettelser i koronatiltak i de fleste land, heter det i månedsrapporten fra IEA.

Oljeproduksjonen vil ta seg forsiktig opp i takt med økt forbruk og lettelser i koronatiltak i de fleste land, heter det i månedsrapporten fra IEA. Her fra et oljefelt i New Mexico. AP Photo/The Daily Times, Dave Watson / NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

I forrige måned meldte Det internasjonale energibyrået om det laveste produksjonsnivået på ni år. Fallet skyldtes at oljekartellet Opec kuttet i produksjon som en følge av at USA og andre store forbruksland lukket fabrikker og permitterte ansatte.

IEA advarer imidlertid mot overdreven optimisme, ettersom flere land opplever oppblomstring av viruset. Men til tross for usikkerheten rundt det mange kaller neste bølge med smitte, mener IEA at oljemarkedet er i ferd med å snu.

Les også Snipp, snapp, snute, så var oljeeventyret (ikke nødvendigvis) ute | Kjetil B. Alstadheim

Produksjonsfall i juni

Juli måned så sterkt fallende produksjon, men fra juli vil trolig trenden vise en økning. Markedet viser tegn til oppgang i tråd med stigende forbruk. Stadig flere land letter på de strenge restriksjonene som har dempet den økonomiske virksomheten.

IEA viser til at etterspørselen etter olje har økt markant både i India og Kina i mai og at trenden fortsetter. Dette innebærer at tallene for andre kvartal blir noe mindre nedslående enn IEA først hadde regnet med.

Men IEA er nøye med å påpeke usikkerheten som rår i markedet, og peker spesielt på at smittespredningen i Nord-Amerika og Latin-Amerika er alvorlig i visse regioner.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding