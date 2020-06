Skarp kritikk mot Zuckerbergs Trump-holdning

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg får skarp kritikk etter en debatt om selskapets uvilje mot å flagge eller dempe synligheten av enkelte av Trumps utspill og påstander.

– Vi er skuffet og lamslått over Marks uforståelige begrunnelse for å la disse Trump-innleggene bli stående, heter det i en uttalelse fra lederne i tre borgerrettsorganisasjoner.

Uttalelsen er signert Vanita Gupta fra Leadership Conference on Civil and Human Rights, Sherrilyn Ifill fra NAACP Legal Defense and Educational Fund og Rashad Robinson fra Color of Change.

– Ingen forståelse

– Han viste ingen forståelse for hvordan undertrykkelse av velgere foregår, verken historisk eller i dag, og nekter å erkjenne hvordan Facebook legger til rette for Trumps oppfordring til vold mot demonstranter. Mark skaper en svært farlig presedens for andre røster som vil si lignende, skadelige ting på Facebook, heter det videre.

Militæret står klart og «når plyndringen starter, begynner skytingen», skrev Trump nylig, med henvisning til de omfattende demonstrasjonene og opptøyene etter George Floyds død under en pågripelse.

På Twitter ble Donald Trumps post merket med en advarsel om at den forherliget vold, mens Facebook lot den stå ukommentert.

Kritikere har også oppfordret sosiale medier til å merke eller fjerne Trumps kommentarer der han hevder at stemming via post fører til valgfusk, med henvisning til at presidenten med dette undergraver tilliten til valgsystemet.

Twitter lot denne meldingen fra Trump stå, men merket den og la ved en lenke til dokumentasjon på det motsatte.

– Takknemlige

– Facebook bør muliggjøre så mange uttrykk som mulig, med mindre det vil føre til umiddelbar risiko for spesifikk skade eller fare, beskrevet i tydelige retningslinjer, sa Zuckerberg i helgen.

Også Facebook-direktør Sheryl Sandberg deltok i debatten sent mandag.

– Vi er takknemlige for at lederne i borgerrettighetsbevegelsen tok seg tid til å gi åpne og ærlige tilbakemeldinger til Mark og Sheryl, heter det i en uttalelse fra Facebook.

– I denne tiden er det viktig å lytte, og vi ser fram til å fortsette samtalene, heter det videre.

Intern kritikk

Flere av nettkjempens ansatte har kritisert sin arbeidsgivers holdning åpent.

– Facebooks uvilje mot å ta ned Trumps egging til vold gjør at jeg skammer meg over å jobbe her, skriver programvareingeniøren Lauren Tan på Twitter.

Ifølge New York Times uttrykte hundrevis av Facebook-ansatte misnøye med selskapets håndtering av Trumps innlegg mandag. En del av dem deltok i en såkalt virtuell streik – «virtuell» siden de fleste i selskapet jobber hjemmefra.

Andre uttrykte misnøye i interne nettforum.

– Vi oppmuntrer ansatte til å snakke åpent om det når de ikke er enige med ledelsen. Da vi framover står overfor mange vanskelige beslutninger om innhold, kommer vi fortsatt til å etterspørre ærlige tilbakemeldinger fra dem, sier Facebooks talsperson Liz Bourgeois.