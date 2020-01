– Det er en tid for alt, og nå er det på tide å gi stafettpinnen videre, sier Schjøtt-Pedersen, som har ledet interesseorganisasjonen for petroleumsnæringen siden våren 2015.

Han har ingen fast plan for hva han skal gjøre videre.

– Har First House ringt?

– Nei, svarer han.

– Nå skal jeg først og fremst legge til rette for en god overgang for den som skal overta som leder av Norsk olje og gass. Hva som blir mitt neste oppdrag, vil jeg få komme tilbake til, sier han i en pressemelding.

Krevende debatt

Schjøtt-Pedersen har vært en tydelig stemme for olje- og gassnæringen i den norske politiske debatten. Men han reagerer på det debattklima som er i klima- og energidebatten.

Han synes at energi- og klimadebatten i Norge er for polarisert. Schjøtt-Pedersen understreker at klimakrisen krever løsninger der alle bidrar.

– Jeg har stått i mange politiske debatter, som også har vært krevende. Men dette har vært annerledes. Det brukes ord som ikke er vanlig i norsk debatt. Jeg er blitt kalt løgner og blitt tillagt meninger en ikke har, sier Schjøtt-Pedersen som blant annet har vært finansminister, fiskeriminister og statsråd ved Statsministerens kontor for Arbeiderpartiet. I tillegg har han representert Finnmark Ap på Stortinget i flere perioder.

Egen innsats?

– Har din debattform bidratt til dette debattklima?

– Jeg er opptatt at vi i større grad erkjenne at det ikke er et enten eller. Vi må ha vekst i fornybar energi, men vi må også ha nok energi. Derfor må vi også ha olje og gass, sier han og mener at det å vise til dette gjør at man blir beskyldt for å innta en ytterliggående posisjon.

Derimot hevder Schjøtt-Pedersen at dette er standpunkt som det i fagmiljøer er bred enighet om.

–Er det debattklima som er grunne til at du gir deg?

– Nei, men fem år er lang tid i en slik jobb. Det er tid for å gå over til noe annet, sier han.

Bellona: Håper på foryngelse

– Det har vært et høyt nivå på selvskading i norsk olje- og gassbransje med Schjøtt-Pedersen som direktør, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona-lederen mener at det er Norsk Olje og Gass og Schjøtt-Pedersen har stått for den polariserte debatten.

– Nå håper vi på en foryngelse og fornyelse av Norsk Olje og Gass, sier han.

Jakten på ny leder har startet

Styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass sier i en pressemelding at styret har startet prosessen med å finne ny leder for organisasjonen.

– Karl Eirik har vært en dyktig leder for Norsk olje og gass, og han har levert på de målene industrien ba om, sier Bjørkmann.