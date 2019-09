Nye retningslinjer: Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter

Ifølge Dagens Medisin sier retningslinjene også at leger bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer.

Svein Aarseth, som er leder av Rådet for legeetikk, sier at de i utgangspunktet ønsker at leger skal være aktive i både medier og sosiale medier, men at de har sett eksempler på overtramp.

– Når leger ytrer seg, også som privatpersoner, må de ha klart for seg sin rolle som lege. Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege-pasient-forholdet, sier Aarseth.

I retningslinjene heter det også følgende: «For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse».

Lederen av etikkrådet tror det er mer selvfølgelig for yngre enn eldre leger å bruke sosiale medier, men at han ikke har noen grunn til å tro at de er verre enn sine eldre kolleger.

– Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient, sier Svein Aarseth.