Stordalen om Ving-kjøp: – Lever godt med å bli kalt hyklersk

– Du løser ingen problemer med skam, proklamerte Stordalen da han møtte norsk presse i Oslo fredag, to dager etter at det ble kjent at han kjøper 40 prosent av Ving fra konkursboet til Thomas Cook.

At forretningsmannen som lenge har profilert seg på bærekraft og miljøsatsinger, nå har blitt deleier av et flyselskap, har imidlertid fått kritikere til å trekke fram merkelappen «hyklersk» og mange til å anklage Stordalen for å ha for stor forskjell mellom liv og lære.

– Det er bare én av mange ting jeg blir kalt, og jeg lever godt med det, fastslo Stordalen.

Han forteller også at han har full støtte fra kona, EAT-gründer og flammende klimaforkjemper Gunnhild Stordalen.

– Gunnhild, hun jobber jo med at vi hele tiden skal være bedre i dag enn i går og fortsatt ikke så bra som i morgen. Gunnhild sier at måten vi jobber på i våre selskaper med å hele tiden finne nye løsninger når vi ser problemer, det er det som kommer til å løse det. Vi må jobbe med selskapene, uttalte Stordalen.

Avviser ikke chartertog

Stordalen gjør det tydelig at han er teknologioptimist på flybransjens vegne. Han peker på at bransjen allerede er godt i gang med å blande inn biodrivstoff inn i flybensinen. Han understreket også gjentatte ganger at Ving, som eneste reiseselskap, klimakompenserer reisen 100 prosent og jobber aktivt med bærekraft og sertifisering.

– Jeg erkjenner klimautfordringene fullt ut, men jeg erkjenner også at hvis du skal være 14 dager på Grand Canaria, så kan du ikke ta båt, for da får du ikke en ferie. Du må fly, sier Stordalen.

Samtidig som han får kritikk, blir Stordalen også møtt med store forventninger når det gjelder å gjøre Ving mer klimavennlig. Flere har tatt til orde for at han starter med chartertog.

Stordalen sier han er åpen for alle opsjoner og ikke vil utelukke det. Det kan også bli lagt mer vekt på bærekraftig mat på Vings hoteller, sier han.

Møtt som en rockestjerne

Stordalens selskap Strawberry har kjøpt opp Vinggruppen sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital. Dette omfatter alle de 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Den nye Ving-eieren ble møtt nærmest som en rockestjerne da han møtte rundt 80 av de ansatte i Ving Norge i Oslo fredag. I en hyllest til sin nye eier hadde mange ansatte ikledd seg skinnjakker – et av Stordalens varemerker. Stuntet var også et nikk til at han selv hadde ikledd seg Vings gule piquetskjorte under pressekonferansen i Stockholm onsdag.

Stordalen lovet de ansatte et eierskap «for evigheten», og at pengene som tjenes, skal pløyes tilbake til selskapet. Han langet ut mot de forrige eierne, som han mener tynte Ving, og lovet dem at det aldri skulle skje igjen.

Stordalen fortalte om et høyt spill for å sikre seg Ving-gruppen i konkurranse med mange andre aktører. Blant annet ved å innkalle til pressekonferanse på nøyaktig samme tidspunkt som konkursboet ble åpnet klokken 10 onsdag.

– Det tror jeg ingen har gjort før, fastslo han fornøyd.

Målet var å gjøre det tydelig for alle at de ønsket å ta over hele selskapet, og dermed skremme bort andre som bare kunne tenke seg å sikre seg noen biter.

Stordalen forteller om en intens sluttspurt med på det meste 35 advokater i sving for å sikre det han omtaler som en svært kompleks avtale.