Sportskjedene G-sport og G-Max legges ned

Butikkene flyttes over til Intersport-kjeden. Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.

Gresvig velger å legge ned kjedene G-sport og G-max, som sportkonsernet har brukt gigantbeløp på å bygge opp.

– Dette kan virke vemodig, spesielt for ansatte. Når det er sagt: Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier den tidligere Rema-sjefen til Dagens Næringsliv.

– Nødvendig

Konsernet skal ha vært tynget av store tap i flere år, og hadde et underskudd på over 600 millioner inkludert omorganisasjonskostnader på 248 millioner i fjor, ifølge avisen.

– De som leser tallene ser at situasjonen er svært krevende. Det må vi være ærlig på. Vi må snu utviklingen. Denne kraftsamlingen er nødvendig for at vi skal komme oss gjennom dette, sier Lindberg om konsernets store tap de siste årene.