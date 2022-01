Ukraina hevder Russland sto bak omfattende dataangrep

Ukraina mener det var Russland som sto bak dataangrepet som satte myndighetenes nettsider ut av spill. Samtidig fryktes det at angrepet er verre enn først antatt.

Det ukrainske utenriksdepartementet i Kiev. Dataangrepet førte til at regjeringens nettsider mistet nettforbindelsen. Samtidig skal landets datasystemer ha blitt infisert med skadelig programvare.

16. jan. 2022 18:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Alle beviser peker mot at Russland sto bak dataangrepet. Moskva holder frem med å føre en hybridkrig, heter det i en uttalelse fra det ukrainske departementet for digital omstilling.

En hybridkrig vil si en krig som blir ført på flere måter: både militært, men også gjennom virkemidler som terrorisme og for eksempel dataangrep.

– Hensikten med angrepet var ikke bare å skremme samfunnet vårt, men også å destabilisere situasjonen i Ukraina, stanse arbeidet til offentlig sektor og knuse ukrainernes tillit til myndighetene, skriver departementet videre.

Ukraina ble fredag rammet av et omfattende dataangrep som tilsynelatende rammet regjeringens nettsider. På utenriksdepartementet sin nettside ble det i en periode vist en melding som ba ukrainerne være redde og forvente det verste.

Dette var meldingen som ble vist på nettsidene til den ukrainske regjeringen.

Russland avviser påstandene

Angrepet skjer samtidig som Ukraina frykter en russisk invasjon øst i landet, og diplomatiske forsøk på å løse krisen ennå ikke har gitt synlige resultater.

Russland nekter for at de planlegger en invasjon, og nå nekter de også for å ha stått bak dataangrepet.

– Vi har ingenting med det å gjøre. Ukraina skylder på Russland for alt mulig, selv det dårlige været de har, sa talsperson for president Vladimir Putin, Dimitri Peskov, i et intervju med CNN.

Vladimir Putins talsperson Dimitri Peskov (til høyre) sier Russland ikke hadde noe med dataangrepet mot Ukraina å gjøre.

Ukrainernes personopplysninger skal ikke være på avveie, ifølge myndighetene i landet. Men angrepet kan være verre enn først fryktet.

Microsoft: Løsepengevirus

Ifølge Microsoft ble nemlig mange av Ukrainas datasystemer infisert med en ødeleggende programvare som ga seg ut for å være et løsepengevirus.

Avsløringen kan tyde på at angrepet mot regjeringens nettsider bare var en avledning.

Det er foreløpig uklart hvor omfattende skadene på datasystemene er.

Microsoft skrev i en blogg i helgen at selskapet oppdaget den skadelige programvaren torsdag. Alarmen gikk samtidig som et dataangrep førte til at 70 nettsider knyttet til den ukrainske regjeringen i en periode mistet nettforbindelsen.

Usikkert hvor mange

Microsofts avsløring kom få timer etter at nyhetsbyrået Reuters siterte en ukrainsk sikkerhetstopp som sa at dataangrepet som satte nettsidene ut av spill, i virkeligheten var et angrep med skadelig programvare.

Microsoft skriver i en annen melding at systemene som er rammet, tilhører både regjeringen, frivillige organisasjoner og IT-selskaper. Det er imidlertid uklart hvor mange organisasjoner som er rammet totalt sett i Ukraina og andre steder.

– Den skadelige programvaren er forkledd som løsepengevirus, men hvis det blir aktivert av angriperen, vil det sette det infiserte datasystemet ut av drift, skriver Microsoft. Det betyr i praksis at det mangler en mekanisme for å tilbakestille løsepengeviruset.

Vet ikke motivet

Ifølge selskapet begynner programvaren å virke når tilhørende utstyr blir skrudd av, noe som er en typisk reaksjon etter et angrep med løsepengevirus. Microsoft har ennå ikke greid å finne ut noe om motivet for den destruktive aktiviteten eller knytte angrepet til aktører som er kjent for å utgjøre en trussel.

Den ukrainske sikkerhetstoppen Serhij Demedjuk sier til Reuters at angriperne brukte programvare som ligner på det som blir brukt av russisk etterretning.

– Russland bygger aktivt opp sine styrker på områdene for data og informasjonsteknologi, skriver det ukrainske departementet for digital omstilling i sin uttalelse.

Tror hackergruppe er involvert

I tillegg til å beskylde Russland for å stå bak angrepet, mener Ukraina også at en hviterussisk hackergruppe var involvert.

Gruppen med navnet UNC1151 har påståtte bånd til etterretningstjenesten i Hviterussland – en nær alliert av Russland, skriver Reuters. Ifølge Ukraina har gruppen tidligere rettet angrep mot Litauen, Latvia, Polen og Ukraina, og har spredt påstander som fordømmer Nato-alliansens tilstedeværelse i Europa.

Hviterussiske myndigheter har så langt ikke uttalt seg om påstandene fra Ukraina.

Spent situasjon

I løpet av den siste tiden har det vært tre runder med samtaler mellom vestlige land og Russland for å forsøke å finne en løsning på krisen med Ukraina.

Russland hevder grunnen til at samtalene ikke har ført frem, er at Russland og Vesten er på helt ulike spor.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba går hardt ut mot Russland i etterkant av dataangrepet mot landet.

– Det finnes noe forståelse mellom oss. Men generelt, i prinsippet, kan vi nå si at vi blir stående i forskjellige spor, i totalt forskjellige spor, sa Peskov i intervjuet med CNN.

USA har advart om at Russland kan finne på å iscenesette en operasjon i løpet av de neste ukene for å kunne fremskynde en invasjon av nabolandet. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hevder han og deres vestlige partnere jobber med en pakke med sanksjoner for å ufarliggjøre Russland.

– Dersom Putin vil vite hvorfor nabolandene hans søker seg til Nato, trenger han bare se seg i speilet, sa Kuleba i en uttalelse søndag.