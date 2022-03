Ny rapport om virkningen av vindkraft på land: – Det har florert med påstander

Legger frem tall om naturtap, klimaeffekter og andre virkninger av vindkraftutbygging.

– Dette er et ærlig forsøk på å samle den mest oppdaterte kunnskapen om virkningene av vindkraft, sier NVE-direktør Kjetil Lund om det nye kunnskapsgrunnlaget.

NVE-direktør Kjetil Lund håper at ny kunnskap om miljø- og samfunnsvirkninger «vil bidra til en opplyst debatt og kunnskapsbaserte vedtak fremover».

Det skjer etter flere år med økende motstand og tøffe konflikter om vindkraftutbygging i mange lokalsamfunn.

NVE, Miljødirektoratet og flere andre statlige myndigheter offentliggjør torsdag en oppdatert kunnskapsstatus om virkninger av vindkraft på land.

«Et ærlig forsøk»

– I debatten om vindkraft har det florert med påstander og tall i sosiale medier og andre steder om alt fra arealbruk til mikroplast. Vi vet at vindkraft er kontroversielt, og dette er et ærlig forsøk fra vår side om å samle den mest oppdaterte kunnskapen og gjøre den lett tilgjengelig, sier Lund til BT.

Bygging av tilførselsveier i vindkraftverk krever mye areal. Bildet er fra anleggsarbeidet på Okla vindkraftverk på Stadlandet.

– Mener du debatten har vært for lite opplyst de siste årene?

– Jeg har ikke behov for å karakterisere verken debatten eller debattantene. Mange har et genuint og ektefølt engasjement. Men toneleiet har vært skarpt og det har versert mange påstander om virkninger av vindkraft , sier Lund.

– Det nye kunnskapsgrunnlaget er ikke en endelig fasit. Vi bygger ny kunnskap hele tiden, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Mikroplast fra vindkraft

– Har du eksempler på denne nye kunnskapen om effekter av vindkraft?

– Fra enkelte blir det hevdet at spredning av mikroplast fra vindkraft er et stort problem. Men studier viser at vindturbiner bidrar lite til mikroplastproblemet, sier Lund.

– Utslippene av mikroplast fra landbasert vindkraft er små sammenliknet med andre kjente, landbaserte kilder, heter det i det nye kunnskapsgrunnlaget.

Ifølge NVE-direktøren er det også gjort en grundig gjennomgang av arealbruken og naturinngrepene som følge av vindkraftutbygging. Her er noen av tallene som presenteres:

Et areal på 385 kvadratkilometer har mistet status som inngrepsfri natur etter byggingen av 62 vindkraftverk frem til 2021.

Direkte påvirket areal er anslått til 587 kvadratkilometer. Til sammenlikning er Oslo kommunes areal 454 km².

Halvparten av de bygde vindkraftverkene har ikke medført tap av inngrepsfri natur.

Fakta Vindkraft-virkninger Flere statlige myndigheter la torsdag frem et såkalt oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft på land.

Målet er at innbyggere, utbyggere og myndigheter skal få et felles grunnlag for vurderinger av vindkraftprosjekter i fremtiden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet har hatt hovedansvaret, men en rekke andre statlige aktører har bidratt, deriblant Meteorologisk institutt og Luftfartstilsynet.

På et tredvetalls temasider presenteres virkningene som vindkraft har på en rekke ulike områder, som klima, nabovirkninger, naturmangfold, friluftsliv og arealbruk.

Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i rapportene som ble laget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft i 2019. Dette er supplert med nyere forskning, relevant litteratur og myndighetenes erfaringer. Vis mer

Mange vindkraftverk er bygget på fjellpartier nær kysten, som her på Hennøy i Bremanger.

Lund trekker selv frem et eksempel:

– Miljødirektoratet har beregnet at vindkraft har redusert omfanget av villmarkspreget natur i Norge med i underkant av to promille. Det er nok mindre enn mange har hatt inntrykk av, sier han.

Villmarkspreget natur er ifølge Miljødirektoratet områder som ligger fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep.

– På høyde med kjernekraft

Kommende mandag legger FNs klimapanel frem sin delrapport om løsninger på klimakrisen.

NVE-direktøren trekker frem en analyse som viser klimaeffektene av vindkraftutbygging.

– Sammenliknet med andre energiformer, kommer vindkraft veldig godt ut og er faktisk på nivå med kjernekraft i et livsløpsperspektiv. Vind kommer også gunstigere ut enn annen fornybar energi og naturligvis langt bedre enn kull og gass, sier Lund.

Aksjonister blokkerte veien for å stanse vindkraftutbygging på Haramsøya i Møre og Romsdal sommeren 2020.

Kjetil Lund leder direktoratet som behandler vindkraftsøknader. Behandlingen av saker og nye utbygginger ble stanset i 2019, og er satt på vent frem til Stortinget har vedtatt rammene for fremtidig konsesjonsbehandling.

– Sterke argumenter for vindkraft

– Den nye olje- og energiministeren Terje Aasland er utålmodig etter å komme i gang med vindkraftutbygging. Er du enig med statsråden?

– Ambisjonsnivået for vindkraftutbygging i Norge er et politisk spørsmål. Jeg er opptatt av at vi i NVE skal ha så gode og kunnskapsbaserte beslutningsprosesser som mulig, svarer Lund.

Han fremhever likevel det han mener er sterke argumenter for vindkraft.

– Vi vet at det vil styrke kraftbalansen. Vi vet også at det finnes høye ambisjoner om økt kraftforbruk og at mer vindkraft i markedet vil bidra til lavere strømpriser. Vindkraft spiller også godt på lag med den regulerbare vannkraften. Men det finnes også motargumenter mot vindkraftutbygging, sier Lund.

Flere hundre mennesker deltok i markeringen mot et planlagt vindkraftverk nær Dyrkolbotn i Nordhordland i 2018.

Høyere kraftpriser

– Ifølge NVEs egen kraftmarkedsanalyse, vil Norge ha kraftoverskudd frem til 2030 også uten særlig mer vindkraft på land?

– Ja, men analysen viser at kraftoverskuddet vil bli redusert frem mot 2030, og det vil slå over på høyere kraftpriser. Økt kraftproduksjon i Norge vil ikke skjerme oss mot høye priser når gass- og kullprisene er høye. Mer vindkraft i Norge vil imidlertid dempe virkningene av høye priser og dessuten gi oss bedre vern i tørrår, sier Lund.

– Vet mer i dag

Åslaug Haga som er direktør i vindkraftorganisasjonen Norwea har tidligere uttalt til BT at noen av landets vindkraftverk ikke ville fått tillatelse i dag. Ifølge Haga ble det i noen tilfeller tatt for lite hensyn til naturinteressene da NVE ga konsesjon.

– Har Haga rett?

– Vi vet mer i dag om ulike virkninger av vindkraftutbygging. Slik var det også med vannkraften i Norge. I begynnelsen var det færre miljøkrav og mindre vekt på naturhensyn. Vi gjør nye erfaringer og prosessene blir stadig bedre, sier han.

Markering mot vindkraft i Fosen reinbeitedistrikt. Høyesterett slo i fjor høst fast at de 151 vindturbinene på Storheia og i Roan i Trøndelag krenker reindriftssamenes rettigheter.

Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget består av 30 temasider, og omfatter en rekke emner som har preget den heftige vindkraftdebatten de siste årene, deriblant støy og nabovirkninger.

NVE utreder nå nye krav i den fremtidige konsesjonsbehandling av vindkraft, inkludert makshøyde for vindturbiner og minimumsavstand fra nærmeste bebyggelse.

Vil ha krav mot varsellys

Blinkende lys på toppen av vindturbinene er også blant irritasjonskildene flere steder, som på Lutelandet i Vestland der hytteeier Jarl Egil Haugsbø tok denne videoen i januar.

NVE har i et eget brev til Olje- og energidepartementet foreslått å sette krav om teknologi som gjør at slike varslingslys kun skrus på når det er flytrafikk i nærheten av vindkraftverkene.

– Saken ligger nå i Olje- og energidepartementet, opplyser NVE-direktør Kjetil Lund.