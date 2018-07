– Jeg har ikke opplevd maken på de 13 årene jeg har drevet iskremsalg, forteller Jorunn Salomonsen – og gliser bredt.

Hun har ikke helt oppdaterte tall, men i juni solgte hun is for flere hundre tusen kroner mer enn hun gjorde samme måned i fjor. Men fra kiosken på Aker brygge i Oslo registrerer hun også følgende fenomen: Det er ikke slik at issalget stiger jo høyere temperaturen er. Ett sted går nemlig grensen.

– I sommer har salget vært best på kveldene. Midt på dagen er det mindre. Det virker som om det rett og slett er for varmt for folk å stå i kø for en is.

På kaffebarene skal vi nå ha den kald

Varmens effekt på iskremsalget – og brus- og ølsalget – kan nesten beskrives som en naturlov. Isprodusentene Hennig-Olsen og Diplom-Is snakker om tidenes sommer. Men temperaturen påvirker våre kjøpevaner overalt.

Arnfinn Mauren

– En vanlig småkjølig dag utgjør kalde kaffedrikker bare 4–5 prosent av salget. Nå om dagen ligger andelen på rundt 60 prosent, forteller barista Knut Erik Skjeldal hos kaffebaren Stockfleth i Lille Grensen.

Aftenposten har ikke funnet noen studie av værets betydning for handlemønsteret i Norge. Internasjonalt er det derimot gjort flere undersøkelser, og en engelsk studie fra 2013 – basert på et vær som ikke er ulikt det norsk – kom frem til følgende konklusjon:

«Når det er varmt, øker salget i butikkene og netthandel går ned. Når det er kaldt, er det omvendt», slår analyse- og rådgivningsselskapet Ometria fast.

Handler mer på mobilen

Men den enkle konklusjonen fra Storbritannia har sine nyanser. Noen gjør det bedre enn andre når det blir varmt. Måten vi handler på nett har også utviklet seg siden 2013.

– Med mobiltelefon for hånd er det enkelt å netthandle til alle døgnets tider. Derfor påvirker det gode været i mindre grad oss og netthandelen for øvrig, sier Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsdirektør i Komplett Group, som har ti ulike nettbutikker i Norden.

Gerhard Anthun, leder for Virke e-handel, påpeker også at stadig flere nordmenn bruker mobilen til netthandel. Han tror det frister mer å kjøpe det man skal på nettet enn å gå inn i fysiske butikker i sommervarmen.

– Netthandel skjer 7 dager i uken, 24 timer i døgnet. Vi ser for eksempel at flere nettbutikker har økt salg i helgene når folk har tid til å handle, sier Arnthun.

Komplett Group/ Morten Rakke Photography

Bestiller vifter og aircondition

Hos elektronikk-nettbutikken Netonnet merket de effekten av varmen de første ukene, men snart kom kundene tilbake:

– Årets juli har gitt mye bedre salg enn tidligere år. Bare de siste dagene har vi nesten 25 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor, sier Nora Ay, PR-sjef i Netonnet.

Ikke overraskende er det vifter og airconditionere de mest populære varene i sommervarmen.

– De selger ut så snart vi får dem inn på lager. Men også TV og mobiltelefoner er det stor etterspørsel etter nå, sier Ay.

To bransjer skiller seg ut når det er varmt

At det er varer og bransjer som gjør det godt når det er varmt, er det liten tvil om.

– Hvis vi tar kortversjonen, så er det to bransjer innen handel som gjør det bra nå. Det er dagligvarebutikker og kiosker – og apoteker, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke, hovedorganisasjonen for tjenestenæringene.

Virke

Haartveit sier dette bekreftes av tall fra tidligere somre med varmt vær. Forklaringen er ifølge sjeføkonomen denne:

– Vi skal ha solkrem og fuktighetskremmer fra apotekene. Når det er varmt i været, så viser det seg også at vi kjøper dyrere mat og mer drikke.

Arash Kourdalipour og Chimen Ramathan hos Vitus Apotek i Stortingsgata i Oslo bekrefter sjeføkonomens uttalelser. De er blant annet tomme for solkremmer med faktor 50.

Arnfinn Mauren

Men varmen øker også salget av andre apotek-produkter. Det selges mer plaster – til gnagsår, blant annet. Og ulike produkter for å lindre forkjølelse, går det også mye av.

– Folk avkjøler seg for raskt – og blir forkjølet, forklarer Kourdalipou.

Noen regndråper kan plutselig endre alt

Arnfinn Mauren

To av de mest værsensitive varene er solbriller og paraplyer. Hos Nille står stativ med begge varer strategisk oppstilt ved inngangen. Det skal ikke store værskiftet til før det ene tar over for det andre.

– Det kom noen dråper i forrige uke, og da solgte vi noen paraplyer. Men noen vil også ha paraplyer for å beskytte seg mot solen, forteller Ida Lundøy Pedersen.

De typiske turistbutikkene merker også værets betydning. Det selges færre lusekofter, fleecegensere og sjal, og litt mer av enkle souvenirer som er lette å ta med. Men vi leser fortsatt bøker i varmen.

– Det er færre kunder om sommeren, men vi selger en del engelskspråklige bøker til turister. Og folk kjøper til og med fagbøker, sier butikksjef Anette Mello Stenhaug hos Norli Bokhandel.

Dropper maling og oppussing når det er varmt

Trenden er ikke like entydig når det gjelder å peke ut bransjer som sliter i sommervarmen. Men når det blir høye temperaturer, så er det to bransjer som merker det:

– Byggevarer opplever gjerne en svikt når det blir for varmt. Det er ikke gunstig å male når det er for varmt, og andre oppussingsprosjekter blir kanskje satt på vent. Vi bruker trolig også mindre tid inne i møbelvarehus i sommervarmen, sier Lars Haartveit i Virke.

Arnfinn Mauren

Elektronikk-kjeder merker også en tydelig endring i hva kundene kjøper om sommeren – sammenlignet med andre årstider. Det selges færre TV-er, men desto flere adaptere og tilbehør til mobiltelefoner – spesielt nødladere.

– Regnvær gir dårlig handel. Det samme gir veldig varmt vær. Det beste er oppholdsvær og passe temperatur, sier fungerende butikksjef Matias Paulsen ved en av Powers butikker i Oslo sentrum.