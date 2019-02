Topplederne i staten, kommunene og helseforetakene hadde i fjor i snitt nesten 150.000 kroner mer i lønn enn næringslivets toppledere hadde.

Det viser tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene la frem (TBU).

Gjennomsnittlig topplederlønn i offentlig sektor var 1,1 mill. kroner i fjor. Til sammenligning var gjennomsnittslønnen for industriarbeiderne i NHO-bedriftene knapt 477.000 kroner i fjor.

Lederne drar ifra

TBU har lagt frem lønnstall for i alt 35.700 ledere, fordelt på knapt 33.600 i næringslivet og drøyt 2100 toppledere i offentlig sektor.

I snitt hadde lederne i offentlige sektor en lønnsvekst på 3,3 prosent i fjor. Dette er 0,4 prosentenheter mer enn gjennomsnittlig vekst for lønnstagerne totalt.

Topplederne i næringslivet hadde også en sterkere lønnsvekst enn folk flest, men her er spriket mellom de ulike næringene stort.

Bonuser er inkludert i tallene, men ikke opsjoner og naturalytelser, som for eksempel firmabil.

Millionlønn i Oslo kommune

I Oslo kommune, som er landets største, hadde 60 direktører millionlønn i 2018.

Aller best betalt var nå avgått direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten, som fikk 1,55 millioner kroner. Det viser en oversikt avisen VårtOslo har satt sammen.

Også andre profilerte toppledere i Oslo kommune får godt betalt. Bente Fagerli, kommunaldirektør for oppvekst og kunnskap, tjente i fjor 1,36 mill. Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide tjente 1,22 mill, mens Ellen de Vibe, mangeårig leder av Plan- og bygningsetaten, tjente 1,41 mill.

Dette er godt over gjennomnittet i TBUs tall for topplederne i næringslivet.

Mange små i næringslivet

Professor Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI tror lederne i offentlig sektor i TBU-statistikken er ledere med stort ansvar, mange ansatte og høy utdannelse.

For næringslivets ledere tror han spredingen i ansvar og antall ansatte er mye større.

– Norsk næringsliv består av svært mange små bedrifter med relativt lav lønn for topplederen. Ytterpunktene i TBUs tall er olje og overnatting. Her vil bedriftsstrukturen være som natt og dag, og da er det ikke overraskende at lederlønningene også er svært forskjellige, sier han.

Han konkluderer:

– Mange små bedrifter vil dra ned gjennomsnittlig lederlønn i næringslivet. Lederlønnene i Equinor og Telenor er ikke representative, slik disse to heller ikke er typiske for norsk næringsliv.

Petroleum topper, hotell nederst

Utvinning av olje og gass topper lønnsstatistikken for toppledere, etterfulgt av finansnæringen. Dette er de to eneste næringene der gjennomsnittlig lønn for toppledere var over 2 mill. kroner i fjor.

Så er det et langt hopp ned til de neste næringene: I industri, transport og informasjon var gjennomsnittlig lederlønnen i fjor rundt 1,2 mill. kroner.

Overnatting og servering ligger på bunn, der tjener lederne i gjennomsnitt litt under 600.000 kroner.

I andre næringer i TBUs oversikt var lønnen for adm. direktør mellom drøyt 830.000 og knapt 925.000 kroner, regnet som gjennomsnitt.

Snevert utvalg blant offentlige

Moen ved Handelshøyskolen BI tror TBUs oversikt viser et snevrere utvalg av ledere i offentlig sektor enn i næringslivet.

– Sett i forhold til antall ansatte, ser antallet ledere i offentlig sektor ut til å være lavt. For næringslivet er nok TBU nærmere en fullstendig oversikt, sier han.

Sprik i lønnsveksten

De fire næringene bygg og anlegg, varehandel, transport og overnatting hadde alle en lønnsvekst for sjefene som var lavere enn gjennomsnittlig vekst for alle lønnstagere.

Lønnsveksten for alle lønnstagerne var 2,9 prosent i fjor, regnet på samme måten som lederlønningene.

Sjefene i de andre næringene hadde til dels mye høyere lønnsvekst.

Toppsjefene i olje og gass topper med over 10 prosent lønnsvekst i fjor. Her er nok bonus en viktig del av lønnen. I 2016 og 2017 sank gjennomsnittslønnen for toppsjefene i olje med mer enn økningen i fjor, slik at lederlønningene ennå ikke er oppe på nivået for 2015.