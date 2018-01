Telenor-sjef Sigve Brekke la mandag morgen frem et rekordresultat. Selskapet foreslår et utbytte på 8,10 kroner pr. aksje for 2017. Det totale utbyttet på 12,2 milliarder kroner til aksjonærene er det høyeste utbyttet i Telenor noen gang. Mer enn halvparten av dette ender hos finansminister Siv Jensen, ettersom staten eier 54 prosent av Telenor.

Kutter ansatte – mindre kostnader

Telenor reduserte kostnadene med 1,6 milliarder kroner i 2017. I fjerde kvartal økte telekonsernet driftsresultatet med 1 milliard kroner.

Det er nedbemanning som er en av de viktigste grunnene til kostnadsreduksjonen. Det programmet skal fortsette, opplyste Telenors konsernsjef Sigve Brekke på pressekonferansen der selskapet la frem resultatet for 4. kvartal.

Fakta: Telenors resultat Nøkkeltall fra Telenors resultatregnskap for fjerde kvartal 2017. Tall for samme periode i 2016 i parentes. * Driftsinntekter: 32.093 millioner kroner (31.727 millioner kroner) * Driftsresultat: 5.384 millioner kroner (4.214 millioner kroner) * Resultat før skatt: 4.100 millioner kroner (3.963 millioner kroner)

Hvert år frem til og med 2020 skal antall ansatte i Telenor reduseres med omkring 2000. Det er det samme antallet som i 2017.

– Hvor stor del av bemanningsreduksjonen skal tas ut i Norge?

– Vi har redusert med mellom 200 og 250 ansatte årlig i Norge de siste årene. Det kommer til å ligge i den størrelsen. Mye av dette kommer fra kundeservice, sier Brekke.

Det betyr at omkring 10 prosent av nedskjæringene vil skje i Norge.

Det er digitaliseringen som blant annet gjør dette mulig. Antall henvendelser til det operatør-opererte kundesenteret har sunket med 20 prosent i Norge og med 20 til 40 prosent i andre av Telenors markeder.

Telenor har 30.000 ansatte og 178 millioner kunder i 12 markeder, konsentrert om Norden, Øst- og Sentral-Europa og Asia.

Kundene mer fornøyd

Under presentasjonen i Telenor-hovedkvarteret på Fornebu ble også Brekke spurt om hva kundene mente om at de ikke møter en person men en digitalisert kundeservice.

Brekke svarte at de målte en større grad av kundetilfredshet hos dem som møtte kundeservice på nettet, for eksempel via en app.

Selge Øst-Europa?

Telenor opplyste forrige uke at selskapet har fått tilbud på datterselskapene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia og at det nå vurderer et mulig salg. En konklusjon vil være klar i løpet av årets tre første måneder

– Telenor har, med mål om å skape verdi for sine aksjonærer, igangsatt en prosess for å evaluere den mottatte interessen, skrev selskapet i en børsmelding sist fredag.

På mandagens pressekonferanse ville ikke ledelsen i Telenor gå nærmere inn på de vurderingene de gjør av dette tilbudet.

Telenor har det siste året solgt seg ut av virksomheten i India og solgt sine aksjer i skandaleselskapet Vimpelcom.

Markedsføringsselskapet Tapad er nedskrevet med 1,7 milliarder kroner.