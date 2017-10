Norges Bank har avgitt sin høringsuttalelse til Gjedrem-utvalget som utredet ny lov for Norges Bank.

Utvalget forslo å flytte Oljefondet ut av Norges Bank og å gi det et eget styre underlagt Finansdepartementet.

I høringsuttalelsen knytter bankens hovedstyre utflyttingen opp til den investeringsstrategien fondet skal følge.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Dermed spiller Norges Bank i realiteten ballen over til Finansdepartementet.

Vilkår for å flytte ut fondet

Tre forhold kan ifølge Norges Bank «tale for» å flytte fondet ut:

At Finansdepartementet gir fondet lov til å investere i aksjer som ikke er børsnotert.

At fondet får større frihet i pengeplasseringen for å prøve å tjene ekstra penger i forhold til det brede markedet.

At fondet får et større ansvar for selv å forvalte de etiske retningslinjene fondet blir styrt etter.

Hvis det går slik, ser det ut som om Norges Bank synes det er greit at fondet blir flyttet ut.

Tvisynet rår i Norges Bank

Olsen sier også:

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU og ivareta sentralbankoppgavene også fremover. Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere.

SPU står for Statens pensjonsfond utland, som er det offisielle navnet på Oljefondet.

Olsen har tidligere gjentatte ganger omtalt Norges Bank som «et godt hjem» for Oljefondet

Dagens Næringsliv har skrevet at det har vært uenighet mellom Olsen og fondets sjef Yngve Slyngstad. Olsen vil beholde fondet i Norges Bank, mens Slyngstad vil flytte det ut, skrev avisen.