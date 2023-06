Åpen direktør: – De færreste ville tenkt at jeg går på antidepressiva

Hun tar antidepressiva for å unngå helseplagene, men fordi hun ikke har en diagnose må Inger Johanne Stenberg ta regningen selv.

Inger Johanne Stenberg er kommunikasjonsdirektør i ONS.

27.06.2023 10:26

Gi meg sammendraget

STAVANGER AFTENBLAD: I en kronikk i Rosenkilden tidligere denne måneden åpnet kommunikasjonsdirektøren i ONS opp om sine personlige helseutfordringer. Der fortalte Inger Johanne Stenberg at hun er én av mange kvinner som tar antidepressiva mot PMS PMSPremenstruelt syndrom er plager som kan komme én til to uker før menstruasjon. Symptomer kan være humørsvigninger, angst, irritasjon, oppblåsthet, hodepine og ømme bryster..

– Om du hadde spurt hvem som helst av de jeg omgås, tror jeg de færreste vil tenkt at jeg går på antidepressiva, skriver hun i magasinet til Næringsforeningen.

– Biologiske forskjeller

Hun tar opp sine personlige utfordringer som et ledd i kampen om bedre fokus på kvinnehelse. I kronikken viser hun blant annet til Kvinnehelseutvalget, som ikke klarer å forklare hvorfor det er forskjell på menn og kvinners sykefravær, skriver aftenbladet.no.

Når man vet hva som feiler seg, og man ikke er alene, blir det lettere å ta på seg verv, lederjobber og leve ut sitt fulle potensial, mener hun.

– Det blir faktisk noen dager i løpet av et levd liv i sykefravær, selv for de friskeste av oss, bare på grunn av slike biologiske forskjeller, skriver Stenberg.

Fordi hun ikke har en depresjonsdiagnose må hun betale for all medisinen selv.

Hun mener næringslivet bør bli flinkere til å være fleksible. Et eksempel er mer bruk av hjemmekontor, som et alternativ til sykefravær. Da kan man sitte i fred med varmepose på magen, samtidig som man deltar i digitale møter, hevder Stenberg.

– Åpenhet og små tilpasninger

Hun mener norsk arbeidsliv bør bli flinkere til å anerkjenne disse biologiske helseforskjellene mellom menn og kvinner.

– Hvorfor aksepterer vi dette? Hvorfor snakker vi ikke om det slik at flere ikke får en forverring av allerede kjipe plager fordi man føler seg alene? Hvorfor sørger vi ikke for en åpenhet og noen få og små tilpasninger i hverdagen for å faktisk kunne gi en del bedre forutsetninger, spør Stenberg i innlegget.

VG omtalte også saken denne uken.

Fokuset på kvinnehelse er blitt større de siste årene. Mange peker på at området er underfinansiert, sammenlignet med forskningen som er gjort på menn.

Sykehusene her til lands finansieres med en kombinasjon av rammetilskudd og innsatsstyrt finansiering. Det er behandlingen som bestemmer hvor mye sykehusene får fra staten for å gå en behandling.

Eksempelvis gir en svangerskapsundersøkelse gir en utbetaling verdt 569 kroner. En forsterdiagnostik ultralydundersøkelser, som krever svært avansert utstyr gir 792 kroner. En standard ultralydundersøkelse av hjerte gir 1311 kroner.